Ultima puntata della settimana per Uomini e Donne; oggi – 14 maggio – è andata in onda la prima parte della registrazione del giorno 9. Si inizia da Gemma e dal suo ripensamento per Aldo: prima provava per lui solo amicizia ma, quando l’uomo si è avvicinato alla dama Isabella, ha capito di sentire qualcosa in più.

In seguito Gemma ed Aldo avevano deciso di vedersi a cena la sera dell’ultima registrazione e così Gemma entra in studio e racconta di aver notato nell’uomo un certo distacco. Aldo in effetti ammette di non essere stato così tanto caloroso con lei e di questo si scusa. Interviene Isabella, dicendo di essersi fermata nella conoscenza con Aldo perché ha notato del coinvolgimento emotivo tra lui e Gemma, quindi per rispetto ha preferito farsi da parte.

Uomini e donne oggi: MARTINA è infastidita nel vedere GIACOMO con CAROLINA

Poi Aldo arriva a confermare effettivamente che con Gemma non può esserci nulla se non amicizia, perché ha capito di non riuscire più a corteggiarla. D’altra parte si dice dispiaciuto di aver perso anche la possibilità di conoscere Isabella, dato che la donna ha deciso di non continuare con lui.

Si passa al tronista Giacomo, che ha di fronte Carolina e Martina. Vediamo l’esterna tra lui e Carolina: lei gli organizza una sorpresa su un prato, facendogli trovare una sorta di tappeto con dei cuori, e poi i due si trovano a parlare. Lei gli confessa di non avere più paura di provare un sentimento così forte come quello che prova per lui, e che vorrebbe viverlo al di fuori dal programma. Giacomo si dice coinvolto da lei e così i ragazzi si trovano abbracciati ad ascoltare una canzone che lei gli dedica. Tornati in studio, se da un lato Carolina conferma sempre più di essere felice del percorso fatto con Giacomo, dall’altro Martina ammette di essere infastidita nel vederlo con un’altra ragazza.

Vediamo anche l’esterna con Martina: lei gli fa trovare le chiavi di casa sua, come a suggellare un rapporto sempre più importante, e poi gli dedica una canzone. In seguito Martina confessa a Giacomo di aver paura di perderlo e lui dichiara di vederla delle volte presa e delle altre no. L’esterna finisce con un abbraccio.

In studio Giacomo ammette di essere in grande difficoltà, anche perché si dice interessato ad entrambe le sue corteggiatrici, perciò dice di voler trascorrere una giornata intera sia con Martina che con Carolina per poi arrivare ad una scelta. Chi sarà la scelta di Giacomo? Lo sapremo presto.

Si passa poi ad Ida Platano, perché due cavalieri sono venuti a conoscerla. Ma, dopo una presentazione da parte di entrambi, Ida decide di non tenerli.

Si finisce con Isabella, che ha di fronte il cavaliere Andrea. I due si sono visti a cena e lui dichiara di essersi trovato bene, tanto che era anche emozionato di cenare con lei, e poi si dice intenzionato a continuare la conoscenza. Isabella invece mostra delle perplessità, perché lui lavora e lei è in pensione, e vorrebbe un uomo con cui convivere e condividere ogni giorno insieme. A questo punto Gemma accusa Isabella di essere una donna estremamente razionale, ma la dama si difende dicendo che è necessario essere razionali per poter fare i passi della vita con giusto peso e criterio, senza buttarsi insomma in storie sbagliate.

Uomini e Donne termina qui, appuntamento a lunedì 17 maggio alle 14.45 su Canale 5.