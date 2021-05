La puntata di oggi (18 maggio 2021) di Uomini e donne riprende dal litigio tra Riccardo e Roberta, che discutono sulle parole proferite da lui riguardo la presenza in studio dell’ormai sua ex compagna. Interviene nel dibattito anche Ida Platano, la quale accusa senza mezzi termini Riccardo, reo di non averla trattata con rispetto durante la loro relazione. Il cavaliere tarantino, deluso dagli atteggiamenti delle sue ex fidanzate, cerca di chiarire le cause che hanno portato alla fine della storia con Roberta, ma le urla di Ida non riescono a far parlare il Guarneri, che, impossibilitato a dir la sua, lascia tra gli applausi lo studio.

Archiviato il litigio infinito tra Roberta e Riccardo, tocca poi a Elisabetta e Marco accomodarsi a centro studio. I due concordano sulla decisione di continuare la loro frequentazione, anche se la Simone dichiara di non essere riuscita a dimenticare completamente Luca (seppure abbia chiuso definitivamente le porte a un revival della loro relazione).

Mauro e Lisa, coppia formatasi all’interno della trasmissione nel 2019, tornano in studio per annunciare le nozze in programma il prossimo luglio. I due hanno regalato la bomboniera a Maria De Filippi e raccontano al pubblico dettagli e retroscena dei preparativi del matrimonio. Al sentire le parole d’amore di Mauro verso la sua metà, Gemma scoppia in un pianto liberatorio che la mette al centro dell’attenzione rubando i riflettori alla coppia.

È il turno poi di Luca, per il quale sono scese due nuove ragazze. Al Cenerelli però le new entry non convincono e, visto che non rispettano i suoi canoni di bellezza, le manda a casa. Interviene anche Elisabetta, che continua a chiedere spiegazione al cavaliere meneghino, il quale conferma che con la Simone c’è stato un grande rapporto che l’ha aiutato a tirare fuori delle emozioni che non pensava di provare più. Allo stesso tempo, l’uomo non se la sente di riprovare a frequentare Elisabetta (la quale invece ha ammesso di essere ancora molto presa da lui).

I continui tentennamenti di Luca, incapace di prendere una decisione definitiva sulla donna, mandano su tutte le furie Gianni e Tina, i quali lo accusano di non voler fare sul serio e di voler solamente provocare e illudere un’innamoratissima Elisabetta. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.