Oggi, mercoledì 19 maggio, è andato in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne, che riguarda la prima parte di una nuova registrazione, effettuata il 10 di questo mese. Oggi dunque si comincia dalle dinamiche legate alla dama Gemma Galgani, che si trova a centro studio con il cavaliere Aldo.

Leggi anche: UOMINI E DONNE oggi, 18 maggio: RICCARDO lascia lo studio

Ci eravamo lasciati con Gemma che aveva capito di provare qualcosa in più, ma Aldo ha deciso di concentrarsi soltanto sul sentimento di amicizia. Secondo l’opinione di Gianni Sperti, Aldo era interessato a Gemma solo quando lei nutriva per lui amicizia, ora che invece lei si è esposta a livello sentimentale decide di fare un passo indietro e quindi starebbe prendendo in giro Gemma per questioni di visibilità. L’uomo si difende dicendo invece di essere stato attratto dalla Galgani sin dal principio, ma poi ha capito di nutrire per lei solo amicizia. Ed è così che si conclude la conoscenza tra Gemma ed Aldo.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Si passa poi alla dama Elisabetta e ad un suo sfogo che ha avuto con la redazione successivamente alla scorsa puntata. La donna ammette di pensare ancora al cavaliere Luca, ed è per questo che non riesce ad iniziare conoscenze con altri uomini. E poi rimane perplessa perché delle volte vede lui più preso e delle altre meno, quindi non capisce cosa Luca possa provare per lei.

L’uomo, dopo aver visto il filmato, entra in studio e ammette di trovarsi in difficoltà perché non sa cosa prova nei riguardi di Elisabetta; questo suscita negli opinionisti molta perplessità, perché sono certi che l’uomo stia facendo questo tira e molla solo per illudere la donna, dato che prova ancora dei sentimenti, e quindi avere l’attenzione concentrata su se stesso.

Interviene Tina, dicendo che a parere suo Elisabetta dovrebbe razionalizzare la situazione, perché due mesi di frequentazione sono pochi rispetto a cose più importanti e quindi non è il caso di pensarci ancora. Luca dal canto suo, e nel frattempo, ha manifestato interesse nei riguardi di un’altra dama del parterre e questo in un certo modo arriva a ferire Elisabetta, tanto che afferma di voler chiudere definitivamente con lui.

Negli ultimi minuti della puntata odierna, a centro studio si accomodano Ida Platano e il cavaliere Gabriele, dato che li avevamo lasciati nella scorsa puntata con l’intenzione di prendere un caffè per capire se iniziare o meno una conoscenza. In realtà non ci sarebbe stato un caffè, ma soltanto un aperitivo, nel quale hanno parlato delle loro esperienze sentimentali passate. Si sono trovati bene e si dicono predisposti ad un’altra uscita. Finisce così la puntata di oggi, appuntamento a domani pomeriggio alle 14.45 su Canale 5.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.