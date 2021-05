Ultima settimana per le puntate di Uomini e Donne; scopriamo cosa è successo nell’appuntamento di oggi (24 maggio), il cui contenuto riguarda la registrazione del 19. Come ampiamente annunciato, in data odierna abbiamo visto la scelta del tronista Giacomo. Andiamo quindi a raccontare ciò che è avvenuto.

Si parte con l’ingresso in studio sia del ragazzo e sia delle precedenti coppie che hanno lasciato il programma, ovvero Samantha e Alessio, e Massimiliano e Vanessa. A questo punto Giacomo si accomoda a centro studio, con di fronte Carolina e Martina, e iniziamo a vedere i momenti più belli che il tronista ha trascorso con entrambe. Successivamente, dal momento che il ragazzo aveva palesato l’intenzione di trascorrere una giornata intera con tutte e due, vediamo sia la giornata con Martina che con Carolina, suddividendola in tre parti.

Si inizia con la mora corteggiatrice e poi con la bionda. Entrambe hanno deciso di fargli conoscere un po’ della loro famiglia e della quotidianità; dal canto suo Giacomo decide di leggere a tutte e due una lettera nella quale ha espresso pienamente ciò che ha provato nel loro percorso. In base alle lettere che Giacomo ha scritto, Gianni crede che la scelta sia Carolina, perché nella sua c’era più prospettiva nell’andare avanti, mentre con Martina era quasi un addio. Nell’ultima parte delle giornate si vede che in entrambi i casi l’esterna finisce a telecamere spente ed apprendiamo che in quel momento è avvenuto un bacio con tutt’e due le ragazze, cosa che suscita un po’ di perplessità in studio.

In seguito si arriva al fatidico momento nel quale tutte e due le corteggiatrici si dirigono dietro le quinte, in attesa di essere chiamate dal tronista. Nel frattempo arriva una bella notizia: Maria De Filippi ha proposto a Giacomo di lavorare nel suo staff, dato che lui è un videomaker. In seguito il tronista decide di richiamare per prima Carolina e davanti a lei fa una sorta di riassunto del loro percorso: le dice che inizialmente era più intenzionato a scegliere lei, ma poi le continue discussioni, spesso anche per motivi poco importanti, lo hanno allontanato e ha capito che caratterialmente non erano l’uno per l’altro; è per questo che lei non è la sua scelta.

Carolina rimane male per come sono andate le cose e si scaglia contro il tronista, colpevole di averle fatto esprimere alcuni sentimenti quando in realtà non era così preso da lei. Giacomo si dice dispiaciuto e, una volta che ha salutato la ragazza, fa rientrare Martina. A quest’ultima dice che ad un certo punto avrebbe voluto eliminarla, ma poi piano piano ha capito che aveva estremamente bisogno di lei, perché si è reso conto che era esattamente la persona di cui sentiva la necessità.

Lei è molto emozionata, dice di sì e i due si baciano sotto una cascata di petali rossi, accompagnati dalle note di Marco Mengoni. Termina così una puntata molto emozionante, appuntamento a domani alle 14.45 su Canale 5. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.