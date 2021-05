Dopo aver assistito ieri alla scelta del tronista Giacomo, oggi (25 maggio) concludiamo il racconto della registrazione di Uomini e Donne del 19 di questo mese. Si inizia da Ida Platano e Gabriele: i due per diverso tempo si sono sentiti spesso al telefono e visti una volta per un aperitivo. La donna dichiara che oltre ad una semplice conoscenza, non può esserci altro, perché ha notato che hanno due modi diversi per approfondire la conoscenza. Non solo: Ida lamenta il fatto che l’uomo non l’abbia cercata più di tanto.

Gabriele le risponde dicendo che per abitudine inizia i rapporti piano piano e che cercare in continuazione una donna potrebbe sembrare invadente. Inoltre lui ammette di non essere molto abituato a telefonare; questo suscita le perplessità di Tina, perché secondo la sua opinione un uomo interessato, soprattutto nei primi periodi, trascorre molto tempo al telefono per conoscere la donna che sta frequentando. Gabriele poi propone alla donna di vedersi la sera stessa della registrazione, ma Ida è convinta che uscire non abbia molto senso date le premesse. Finisce così questa conoscenza.

In seguito Maria De Filippi comunica che c’è un ragazzo che vuole conoscere proprio Ida e si presenta: Fabio, 29 anni, la trova una donna affascinante e molto determinata. Ida, nonostante ringrazi Fabio, decide di non farlo rimanere, perché è troppo piccolo per lei. Successivamente si presenta un nuovo cavaliere: si chiama Marches, è di Perugia, ha 44 anni ed è un restauratore; in passato faceva gare di moto e spera di trovare una compagna di vita.

È la volta della dama Isabella che ha di fronte Andrea e Luigi. Con Andrea si stanno vedendo e sentendo, si trovano bene ed entrambi ammettono di trovare punti di incontro positivi. Andrea, pur riconoscendo tutte le belle cose che ha dichiarato Isabella, ammette di aver bisogno di sentirla di più durante il corso della giornata. Poi l’uomo si rivolge a Gemma, dato che la Galgani aveva accusato Isabella di essere una persona senza passione, dicendole che tutto ciò non corrisponde al vero. La situazione con Luigi invece è ben diversa: i due si sono sentiti spesso però entrambi hanno capito di nutrire solo amicizia.

Si continua a parlare di Isabella, perché tre signori hanno chiamato la redazione per poterla conoscere e infatti si presentano. Il primo si chiama Alberto, 58 anni e vive a Milano; la trova una donna affascinante, elegante e pacata e quando parla percepisce la sua concretezza. Poi c’è Maurizio: vive a Tortona, è in pensione e ha fatto parte dei militari; è rimasto colpito dal fascino della donna e dal carattere. Il terzo e ultimo si chiama Paolo, 62 anni, ha lavorato in banca ed è rimasto colpito dal fascino e dal magnetismo della donna.

Isabella, dopo aver ringraziato Alberto e Maurizio, decide di far rimanere soltanto Paolo e balla pure con lui. Termina così la puntata odierna di Uomini e Donne, appuntamento a domani pomeriggio alle 14.45 su Canale 5. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.