Nuova puntata di Uomini e Donne, scopriamo cosa è successo oggi (27 maggio) alle 14.45 su Canale 5. Si parte da uno scontro tra Armando Incarnato e l’opinionista Gianni Sperti. Quest’ultimo accusa il cavaliere di iniziare sempre conoscenze e non portarle mai a termine, e ogni volta trova sempre una scusa per non impegnarsi più a fondo.

Dopo un momento di ballo, si passa a Biagio. Lui nelle precedenti settimane aveva visto arrivare una donna desiderosa di conoscerlo e Anna – la dama in questione – fa quindi il proprio ingresso in studio. Biagio dichiara che inizialmente è andato tutto bene, ma in un secondo momento ha notato nella donna una certa distanza, soprattutto fisica. Poi, nonostante altre uscite, secondo il cavaliere Anna si è dimostrata piuttosto restia ad una vicinanza. Lei risponde di aver notato un atteggiamento molto insistente in Biagio e questo l’ha parecchio infastidita.

Biagio prova a spiegare che non è mai stato insistente, ma la donna continua lungo la sua opinione ed è per questo che Anna decide di non continuare la conoscenza con il cavaliere, pur riconoscendo un’estrema simpatia e amicizia.

Interviene poi la dama Sara, sottolineando che pure con lei Biagio si comportava in quel modo insistente. L’uomo a sua volta accusa Sara di pubblicare delle foto nei suoi profili social in cui ci sono riferimenti a lui e le chiede di non farlo più. Sara, dal canto suo, dice che Biagio si sta sbagliando.

In seguito avviene una discussione tra la dama Angela, l’ex conoscenza di Luca, e Antonio, ex frequentazione di Gemma. Stando alle parole della donna, Antonio si sarebbe comportato male e anche in modo incoerente, perché in un primo momento aveva dimostrato e mostrato interesse, mentre in seguito avrebbe cambiato idea dopo una battuta fatta da lei stessa.

In pratica, sotto forma di ironia, Angela avrebbe chiesto all’uomo un bacio e lui pare esserci rimasto male, perché un bacio deve avvenire in maniera naturale e non programmata. Ed è per questo quindi che la conoscenza si è conclusa.

Termina così la puntata odierna di Uomini e Donne, appuntamento a domani pomeriggio con l’ultima puntata della stagione 2020/2021. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.