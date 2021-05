Ultima puntata di Uomini e Donne per questa stagione; si parte dal cavaliere Antonio che ha ricevuto delle critiche sia da Angela che da Ida Platano, le quali lo hanno accusato di aver provato un inizio di conoscenza in maniera smisurata. In seguito arriva in studio una donna per lui, si chiama Manuela, ma una volta che ha fatto il proprio ingresso in trasmissione ha capito di non essere più interessata ed è per questo che va via.

Si passa poi a Nicola Vivarelli che sta conoscendo una ragazza di nome Eleonora: si sono visti e sentiti spesso, una volta sono andati in giro per Roma e in un’altra occasione sono avvenuti anche un paio di baci molto calorosi. Emerge successivamente che c’è stato un fraintendimento circa una battuta espressa in studio legata ad una precedente conoscenza di Nicola; a quanto pare però questo scoglio è stato superato e i due dichiarano di avere il desiderio di continuare a frequentarsi, quindi ballano.

Dopo questo momento, è il turno di Elisabetta e Marco, che (come apprendiamo dai loro discorsi) stanno continuando ad uscire insieme e c’è stato un bacio. Elisabetta dichiara di star bene con lui e inoltre ammette che Marco è stato in grado di aspettare i propri tempi, dopo la delusione sentimentale che ha avuto da Luca. Maria De Filippi comunica che c’è una signora per Marco, che entra e si presenta: Fabiana, 30 anni, di Roma, rimasta incuriosita dall’uomo. Il cavaliere è lusingato da questa presenza, ma decide di non farla rimanere perché non è rimasto colpito da un punto di vista estetico.

Si parla poi di una coppia over uscita dagli studi negli ultimi mesi del 2020, ovvero Stefania e Alessandro. I due confermano di stare bene e, dopo quasi nove mesi di relazione, sono stati in grado di trovare quell’equilibrio necessario per far funzionare una storia di coppia. Avviene una discussione tra Gemma e Tina: l’opinionista accusa la dama di emozionarsi sempre ogni volta che succede una cosa; la Galgani le risponde di essere una persona molto emotiva ed è per questo che si emoziona.

Al termine della puntata si parla del cavaliere Luca, che sta conoscendo la dama Romina. Nonostante si stiano sentendo, lui ammette di non trovarsi pienamente bene perché ha notato che hanno due modi diversi di conoscersi: lui vorrebbe più coinvolgimento nel corso delle giornate, mentre lei è più restia, perciò ci sono dei problemi in tal senso. Ed è proprio per questo motivo che decidono entrambi di interrompere la frequentazione.

Finisce così la stagione 2020/2021 di Uomini e Donne, il programma andrà in pausa estiva e tornerà in onda a settembre 2021, con l’inizio di una nuova edizione. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.