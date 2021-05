La prima puntata di Uomini e Donne di maggio coincide con la prima parte di una nuova registrazione. Oggi (3 maggio) assistiamo all’inizio della registrazione del 25 aprile. Si parte da Gemma: eravamo rimasti che stava frequentando sia il cavaliere Aldo che Antonio. Con il primo era più una questione di amicizia, con il secondo invece le cose non sono andate bene, perché l’uomo – dopo un primo momento di interesse – ha deciso di chiudere la conoscenza; stando alle parole di Gemma, l’azione è dovuta ad un condizionamento da parte dell’opinionista Tina Cipollari.

La conduttrice dichiara poi che Gemma e Aldo si sarebbero visti la sera presente alla registrazione e in quella circostanza Aldo avrebbe manifestato la volontà di non continuare nessun corteggiamento. Quando Aldo fa questo discorso, Gemma arriva ad avere un momento di commozione. La donna si accomoda a centro studio e conferma tutte le parole di Aldo, dichiarando che – se Aldo dovesse smettere di corteggiarla – le dispiacerebbe.

Interviene l’opinionista Gianni Sperti, dicendo che secondo lui le lacrime di Gemma erano dovute al rifiuto di Antonio e non al possibile allontanamento di Aldo. Prende parola il signor Antonio, affermando che per lui può esserci solo amicizia con Gemma: non è il suo ideale di donna, anche perché l’uomo si starebbe sentendo con Raquel.

Nonostante le parole di Antonio ma anche l’opinione di tutti in studio, compreso Nicola Vivarelli, Gemma crede che con l’uomo possa ancora esserci qualcosa. Come andrà il triangolo amoroso che vede protagonisti Aldo, Gemma e Antonio? Lo sapremo presto.

Si passa poi alla tronista Samantha. Nonostante la sua scelta sia stata già effettuata, raccontiamo ugualmente ciò che è avvenuto in data odierna, partendo da Alessio. Nella puntata precedente non si era presentato in esterna perché si è sentito sminuito nei sentimenti; in questa invece in esterna è andato e infatti vediamo quello che è accaduto. Samantha si dice delusa dal comportamento del suo corteggiatore e si è sentita ferita; Alessio si dice dispiaciuto e, per farle capire i propri sentimenti, chiama il padre in videochiamata e glielo fa conoscere.

Tornati in studio, Samantha dice che da un lato è emozionata per come è andata l’esterna, ma dall’altro dispiaciuta per aver sofferto nei giorni precedenti e perché a causa di questa sofferenza le sono sorti dei dubbi.

Si fa entrare Bohdan e vediamo l’esterna: lui le organizza una serata karaoke perché sa che a lei piace, poi l’esterna continua senza telecamere e apprendiamo che durante quel momento c’è stato un bacio. Quando Alessio scopre tutto ciò, si arrabbia e si dice ferito e deluso, soprattutto perché ultimamente si è esposto parecchio a livello sentimentale.

Samantha risponde che lei si comporta in modo del tutto sincera e che è interessata ad entrambi i suoi corteggiatori, perché tutti e due gli piacciono per motivi diversi. Finisce così la puntata di oggi, Uomini e Donne torna domani alle 14.45 su Canale 5. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.