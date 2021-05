Oggi (4 maggio) a Uomini e Donne si conclude la messa in onda della registrazione del 25 aprile, iniziando da Sara e Biagio. I due avevano avuto una pausa nella conoscenza a causa di lui, perché aveva mostrato interesse nei riguardi di un’altra donna e ha deciso di iniziare a frequentare una nuova signora scesa per lui.

Sara in un primo momento si è detta ferita ma poi ha deciso di comprendere l’animo e il modo di essere di Biagio. Si parla anche di un regalo che lui ha dato a Sara, dono comprato con sua figlia. Ciò a detta dell’uomo è un segno importante, perché ha capito di nutrire un forte interesse per Sara e per nessun’altra.

Maria De Filippi parla della donna che la settimana scorsa era venuta per lui e infatti quest’ultima si accomoda a centro studio. La signora Patrizia è arrabbiata con Biagio, perché durante le loro telefonate non aveva accennato mai ad una fine di conoscenza. E questo viene confermato dalla stessa redazione, la quale non sapeva di questo intento. Stando all’opinione di Tina e Gianni, Biagio vuole avere questa doppia conoscenza per poter rimanere più tempo in trasmissione; l’uomo si difende dicendo che, se Sara avesse voluto, avrebbe pure abbandonato il programma con lei.

Interviene Sara dicendo che, se Biagio fosse stato veramente interessato a lei, non avrebbe accettato la corte di un’altra donna, e ora vorrebbe vedere i messaggi che Biagio e Patrizia si sono scambiati. Come andrà a finire? Lo sapremo nelle prossime puntate.

Si passa al tronista Giacomo: nella scorsa puntata, aveva lasciato a centro studio da sola la sua corteggiatrice Martina, perché Carolina aveva abbandonato lo studio dopo aver visto l’esterna tra il tronista e la rivale. Assistiamo ad uno sfogo di Martina, nel quale la ragazza si dice molto ferita perché inizia a provare un sentimento forte per Giacomo e ci è rimasta male del fatto che lui sia andato a rincorrere Carolina.

Martina, dopo aver visto il filmato, dice a Giacomo di non aver mai smesso di fare qualcosa per lui, ma mentre succedeva questo, il tronista rincorreva sempre Carolina ed è per questo che ha deciso di fare un passo indietro e di volersi concentrare su se stessa.

Vediamo poi il momento in cui Giacomo è andato a rincorrere Carolina: lei gli dice che teme di non piacergli più, anche perché non lo vede più come prima. Giacomo ribadisce di nutrire per entrambe interesse.

Carolina entra in studio e dice di sentirsi sempre attaccata da Giacomo perché, qualsiasi cosa faccia e in qualsiasi modo si comporti, il tronista è pronto a criticarla. Il ragazzo le dice di averla trovata incoerente, perché ha come l’impressione che si moduli in base a ciò che dice lui. Chi sarà la scelta? Presto lo sapremo.

Infine si parla degli over Amodio e Francesca: lui dichiara di star provando emozioni sempre più forti e anche lei conferma. Inoltre lui ammette di essere geloso, perché Francesca per questioni lavorative viaggia spesso. Per oggi Uomini e Donne finisce qui, torna domani alle 14.45 su Canale 5.