Il 1° maggio i protagonisti di Uomini e Donne hanno registrato una nuova puntata iniziata oggi (5 maggio). Si parte, per volere di Tina, da Biagio e Sara. Il cavaliere aveva chiesto un’altra possibilità alla donna, dopo averla ferita. La dama in un primo momento si era dimostrata piuttosto restia, poi ha deciso di accettare nuovamente la corte dell’uomo. Biagio si era detto talmente sicuro dei propri sentimenti da affermare che sarebbe stato disposto ad uscire dal programma con lei.

Oggi apprendiamo che tra i due c’è stato un chiarimento e che hanno ritrovato la pace, a tal punto da essersi spinti oltre un semplice bacio. In seguito entrambi hanno deciso di non approfondire la conoscenza, perché hanno capito di non riuscire a provare oltre. Emerge poi che il motivo per cui è successo tutto ciò è da rintracciarsi in Biagio, il quale nel momento di intimità con Sara si è accorto che la donna non avrebbe avuto quella dose di passionalità che lui cercava.

La dama risponde che avrebbe avuto bisogno di più tempo per farla emergere, solo che Biagio non è stato disposto ad aspettare perché ha capito di non provare quella compatibilità che cerca. Per gli opinionisti quella di Biagio è una scusa perché lui sarebbe interessato alla visibilità. A questo punto Biagio e Sara chiudono. Maria De Filippi comunica che un signore vuole conoscere Sara: Mauro, 64 anni, ha due figli ed è di Milano. Si dice colpito sia dalla personalità che dal lato estetico; Sara decide di accettare la corte dell’uomo e balla con lui.

Si passa ad Armando Incarnato che, per questioni personali, non aveva ultimamente partecipato al programma ma che oggi è tornato. Stava conoscendo tre donne che si accomodano a centro studio: due dichiarano di essersi sentite con l’uomo diverse volte telefonicamente, mentre Patty afferma che una sera è uscita con lui e ci sarebbe stato anche un bacio. L’Incarnato le avrebbe chiesto di mentire con la redazione e omettere il bacio, perché voleva continuare a conoscere anche le altre due donne.

Armando entra in studio e nega questo bacio, ma lei ripete che è tutto vero. Interviene Maria De Filippi dicendo di crederle, perché Armando è solito nascondere delle cose alla redazione. Parla Ida Platano, affermando che, nel periodo della loro conoscenza, l’Incarnato le aveva chiesto di nascondere il bacio che c’era stato tra loro. A richiesta della conduttrice, Armando alla fine ammette che con Patty c’è stato non solo il bacio ma anche altro. Per quanto riguarda le altre due donne, Veronica dichiara di voler continuare la conoscenza con Armando, ma Jennifer decide di andare via.

Al termine della puntata si parla di Isabella e Giovanni. I due si sono visti e l’uomo dichiara che inizialmente aveva visto nella donna molta freddezza, ma poi ha cambiato idea e si dice molto contento di questa frequentazione. In seguito però apprendiamo che Isabella purtroppo non è dello stesso avviso, in quanto afferma di non essere rimasta affascinata più di tanto non avendo riscontrato quella affinità che lei cercava. Uomini e Donne finisce qui, appuntamento a domani pomeriggio.

