A Uomini e Donne, oggi (6 maggio) finisce la registrazione del 1° maggio e si parte da Gemma e Aldo: lui aveva manifestato un interesse nei riguardi della dama, ma per lei si trattava di amicizia. Gemma inoltre ha notato che in un ballo Aldo ha invitato la dama Isabella e questo un po’ l’ha infastidita. La Galgani entra in studio e ammette che con Aldo, in un’uscita, ci sarebbero stati dei baci a stampo. Ma, nonostante ciò, il cavaliere si è accorto che Gemma prova per lui solo amicizia e quindi dice di essere interessato anche a Isabella e Sara, tanto da ballare proprio con quest’ultima.

Si passa poi a Isabella, perché c’è un signore per lei: Andrea, viene da Como, 54 anni, odontotecnico. Dice di aver notato cose in comune con la donna, come il bisogno di avere affetto e la passione per gli animali. Lei lo fa rimanere.

È il momento di Giacomo con Carolina e Martina. Vediamo l’esterna con la prima: lei gli organizza una sorpresa facendogli ascoltare una lettera attraverso la quale gli racconta i propri sentimenti. In seguito lei gli dice che da quel momento in poi ci sarà un nuovo inizio, suggellato da baci veri a telecamere spente.

In studio, se da un lato i due confermano le emozioni provate, dall’altro Martina decide di non commentare ciò che ha visto, perché infastidita; dice di aver avuto dei dubbi subito dopo la loro esterna, che vediamo. Lui le fa scegliere un vestito elegante e la porta nello studio vuoto: ballano insieme e lui dichiara di aver avuto tanta voglia di vederla, cosa che conferma anche lei. L’esterna finisce con lei che chiede di spegnere le telecamere e in quel momento c’è stato un bacio.

Carolina si dice delusa perché, baciando anche Martina, lui ha sminuito tutto. Martina ammette che Giacomo le avrebbe fatto un discorso facendo capire di non essere la scelta, ma il ragazzo si difende dicendo che in realtà è interessato a lei e ammette di essere vicino alla scelta; deve solo capire esattamente il proprio sentimento dove lo spinga. Carolina non capisce come mai il ragazzo sia ancora indeciso, dato che con entrambe ci sono stati momenti importanti. Chi sceglierà? Lo sapremo presto.

Si passa a Luca ed Elisabetta: avevamo visto che tra i due, dopo un primo momento di freddezza da parte di lui, c’era stato un avvicinamento, a tal punto da essersi spinti oltre un semplice bacio. Oggi i due annunciano però che tra loro è finita per volere di Elisabetta, perché pensando bene alle parole di Tina (la quale le ha suggerito che in amore non esiste tempistica), lei ha iniziato ad analizzare tutto e ha capito che Luca non avrebbe mai provato qualcosa in più; lei reputa di meritare un amore vero. Questo è motivo di sofferenza per la donna, a tal punto da arrivare a piangere. Luca arriva in studio, dicendo di essere dispiaciuto per come sono andate le cose e augura ad Elisabetta ogni bene possibile.

Secondo gli opinionisti, il dispiacere di Luca sarebbe falso, perché sin da subito aveva dimostrato freddezza per Elisabetta. Quest’ultima, intanto, si vede ricevere la corte di un nuovo signore che si presenta: si chiama Gabriele e fa il ristoratore, dice di essere rimasto colpito dalla sua sensibilità. E lei lo fa rimanere. Uomini e Donne termina qui, appuntamento a domani alle 14.45 su Canale 5. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.