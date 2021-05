Ultima puntata della settimana di Uomini e Donne e inizio di una nuova registrazione effettuata il 2 maggio. Oggi (venerdì 7) si inizia dalla visione della scelta di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: i due, dopo un periodo difficile fatto di alti e bassi all’interno della trasmissione, avevano deciso di uscire insieme dal programma per vedere come sarebbe andata la loro storia al di fuori delle telecamere.

Dopo la visione del filmato, entra in studio prima Roberta e subito dichiara che le cose non vanno bene, perché ha capito che il carattere di Riccardo non è quello che si aspettava una volta fuori dallo studio. A quanto pare ci sarebbero stati degli atteggiamenti, dei modi di fare, che non hanno trovato un punto di incontro. Inoltre la donna dice che Riccardo ha un carattere molto particolare e che, se vuoi andare d’accordo con lui, non puoi ribellarti. Così l’uomo si accomoda a centro studio e ammette che, a parere suo, lei non accetta più la sua personalità.

Poi Roberta fa un esempio di una loro discussione: una notte i due erano a Salerno e Riccardo in piena notte l’ha svegliata facendo diverse attività, come una doccia, e dopo una lite lui è sparito per alcune ore, tanto che la Di Padua lo avrebbe più volte contattato telefonicamente ma non ha risposto. Emerge poi che tra i due ci sarebbero una serie di differenze caratteriali: se da un lato Roberta era concentrata più sulla relazione, dall’altro Riccardo è più concentrato su se stesso.

Interviene anche Ida Platano, l’ex fidanzata di Riccardo, ammettendo che anche con lei c’erano dei problemi a livello caratteriale. Ad un certo punto Riccardo, dopo un’altra discussione con Roberta, si alza dal centro dello studio e va dietro le quinte, stanco di litigare con la donna. Quando la Di Padua rimane da sola, emergono altre discussioni legate alle più svariate cose.

Poi Riccardo rientra e si continua a discutere su un regalo che lei ha regalato in occasione del compleanno dell’uomo, anche quello motivo di litigio. Roberta, a questo punto, è convinta che Riccardo abbia deciso di intraprendere una relazione con lei seguendo più la testa che il cuore, a differenza di come in passato è stato con Ida, perché quando Riccardo stava con la Platano vedeva più sentimento e meno razionalità. Il Guarnieri dice che non è assolutamente vero ciò che sostiene la donna: la verità è che lui con Roberta è molto sereno, e quindi ha una sorta di calma piatta, ma questo non vuol dire che ci sia meno sentimento.

Alla fine di tutto, viene fuori che, se Roberta decidesse di interrompere la loro relazione, Riccardo non avrebbe niente in contrario, perché lui al momento sente il bisogno di avere una certa serenità, cosa che con la Di Padua non sarebbe possibile. Stando alle parole degli opinionisti, Riccardo non sarebbe pronto ad una relazione stabile e quindi nemmeno ad una vera e propria convivenza. Finisce così la puntata odierna di Uomini e Donne, appuntamento a lunedì 10 maggio alle 14.45 su Canale 5 con la scelta della tronista Samantha, di cui vi abbiamo già dato anticipazioni.

