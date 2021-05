Nelle prossime puntate di Uomini e Donne Gemma inizierà a provare per Aldo qualcosa di più che una semplice amicizia. La donna infatti, dopo aver inizialmente rifiutato la corte del cavaliere, comincerà a guardarlo con occhi diversi. Purtroppo per lei Aldo avrà iniziato una conoscenza con Isabella che, a quanto sembra, l’avrebbe allontanato dalla Galgani. Isabella però da parte sua non si dirà particolarmente interessata all’uomo, preferendo che lui si concentri sulla frequentazione con Gemma, decisamente più interessata di lei.

I due alla fine usciranno insieme, seppur la dama piemontese accuserà Aldo di essere stato troppo distaccato durante la serata. Il giorno seguente in studio Aldo, tra lo stupore generale, affermerà che vede Gemma esclusivamente come un amica.

La Galgani non prenderà affatto bene questo rifiuto, tanto da non riuscire a replicare alle parole di Aldo. Nelle registrazioni successive assisteremo a un acceso confronto tra i due, con il cavaliere che cercherà di giustificare, senza successo, la sua decisione. Il Farella rivelerà di non aver inteso le reali intenzioni di Gemma e di essere rimasto esterrefatto quando ha compreso che la donna cercava di qualcosa in più di una semplice amicizia.

Alla fine, tra arrampicate sugli specchi e giustificazioni ai limiti dell’assurdo, Aldo confermerà di non voler avere più nulla a che fare con Gemma. Non mancheranno le critiche degli opinionisti, che avranno da ridire su entrambi i protagonisti. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.