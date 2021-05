Le prossime puntate di Uomini e Donne promettono numerosi colpi di scena. Protagonista sarà Elisabetta, che ha iniziato una conoscenza con Marco. I due, a quanto pare, hanno parlato a lungo al telefono incontrandosi anche una sera a cena. La donna però non sembra aver dimenticato Luca, diventato per lei una vera ossessione. In studio cercheranno di farle capire che è meglio andare avanti e non pensare più a Luca, dato che ormai la loro relazione è irrecuperabile.

Leggi anche: UOMINI E DONNE oggi, 11 maggio: Eugenia esce dallo studio!

Durante il ballo, il Cenerelli si avvicinerà proprio a Elisabetta per parlarle e offrirle un caffè. Dopo la discussione tra i due la donna abbandonerà in lacrime lo studio e, al suo rientro, Maria De Filippi le chiederà il perché del gesto. La Simone farà capire che continua a essere molto presa da Luca e che quest’ultimo durante la settimana le ha chiesto spesso come procedeva la frequentazione con Marco. Secondo Gianni, il cavaliere meneghino non fa altro che illudere la donna, che, innamorata, crede ancora di poter riprendere la storia con Luca.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Nelle puntate seguenti, scopriremo che Luca ha rivelato a Elisabetta di essere ancora molto preso da lei, dato che le ha fatto provare emozioni che mai aveva avvertito. In studio però l’uomo tornerà clamorosamente sui suoi passi, chiudendo nuovamente le porte a Elisabetta. Il Cenerelli infatti si scuserà per averla di nuovo illusa e spiegherà che per lui non ci sono gli estremi per riprendere la frequentazione con la Simone.

A difesa della donna interverrà Marco, il quale chiederà a Luca di non importunare più Elisabetta, essendo ormai chiaro che non ha alcun interesso amoroso verso di lei. Al sentir queste parole, il Cenerelli non saprà più come rispondere, evitando altresì di andare a consolare Elisabetta. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.