Nelle puntate future di Uomini e Donne la protagonista sarà Gemma, che, come vedremo, è alle prese con l’ennesima delusione sentimentale. La dama piemontese, dopo aver chiuso le storie con Antonio e Roberto, continuerà la sua frequentazione con Aldo, seppur le cose non stiano andando nel migliore dei modi.

Il cavaliere Aldo è sempre sembrato particolarmente attratto da Gemma, riservandole complimenti e attenzioni come mai nessuno prima d’ora. Un comportamento affettuoso, ma a quanto pare non gradito alla Galgani, che non ha mai apprezzato particolarmente l’atteggiamento del suo pretendente.

Nelle prossime puntate i due si accomoderanno a centro studio per aggiornare il pubblico e gli opinionisti riguardo alla loro conoscenza. Aldo rivelerà di aver dato un bacio a Gemma negli ultimi giorni, ma allo stesso tempo farà capire che non esistono gli estremi per continuare la relazione. A quanto pare la Galgani vede Aldo solo come un amico e questo a lui non va affatto bene, visto che è andato nel programma per trovare una compagna e non un’amica.

A questo punto, Aldo palesa il suo interesse verso Isabella e Sara, le quali però non sembreranno interessate a fare la conoscenza dell’uomo…

Alla fine Gemma e Aldo decidono di mettere la parola fine sul loro rapporto: una conclusione serena e senza frecciatine, che stranamente non ha registrato alcun intervento da parte di Tina Cipollari. Cosa riserverà adesso il futuro a Gemma Galgani? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.