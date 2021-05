Lunedì decisamente intenso a Uomini e Donne, che anche oggi regalerà alcuni colpi di scena ai suoi telespettatori. Eh sì: la storia tra Ida e Gabriele non procede come tutti si auguravano…

La donna, dopo l’ultimo duro confronto con il suo ex Riccardo Guarnieri, aveva deciso di rimettersi immediatamente in gioco accettando il corteggiamento di Gabriele, che da subito era apparso interessato alla Platano. Con la benedizione di Maria De Filippi, felice per la ritrovata serenità da parte di Ida, i due avevano iniziato una conoscenza, che, come vedremo, ha preso pieghe del tutto inaspettate.

Scopriremo a centro studio che Ida ha sentito al telefono Gabriele solamente una volta, quando, in difficoltà per aver forato una ruota, aveva cercato conforto nell’uomo, che gentilmente aveva cercato di sostenere la donna.

Gabriele in trasmissione si dirà deluso per le poche attenzioni della dama verso di lui e giustificherà la mancanza di chiamate da parte sua dicendo di non avere intenzione di forzare il rapporto. Il cavaliere però farà notare come in questi ultimi giorni abbia dedicato molti video di canzoni a Ida, la quale, a quanto pare, non ha apprezzato i gesti dell’uomo…

E così, tra lo stupore generale, la donna annuncia senza mezzi termini di voler troncare la relazione con Gabriele, visibilmente scioccato dalla decisione di Ida, che spiazzerà altresì pubblico e opinionisti.