Luca ed Elisabetta sono tra i protagonisti più chiacchierati di questa edizione di Uomini e Donne. La donna, dopo un lungo tira e molla, annuncerà la fine della propria storia con il Cenerelli, con il quale le cose non sono riuscite a decollare.

Nessuna sorpresa da parte di Tina e Gianni, che mai avevano scommesso sul successo della relazione intercorsa tra i due. La Cipollari aveva infatti pronosticato, come successo già con Biagio e Sara, che il cavaliere l’avrebbe presto lasciata. La De Filippi farà notare che a troncare la relazione non è stato Luca bensì Elisabetta, nonostante gli opinionisti saranno sicuri che sia stato il Cenerelli a mettere alle strette la donna e a convincerla a chiudere la storia.

Elisabetta si dirà molto delusa dall’atteggiamento di Luca, che non ha mai mostrato particolare interesse per la loro storia. Interverrà anche Tina Cipollari che riserverà alcuni epiteti non troppo positivi al Cenerelli, con quest’ultimo che cercherà di difendersi dalle accuse dell’opinionista.

Nel frattempo scenderà per Elisabetta un nuovo pretendente, Gabriele, che inizialmente non aveva colpito la donna; quest’ultima, però, poi tornerà sui suoi passi e accetterà il corteggiamento. Una decisione inevitabile per Elisabetta, che cercherà di mettere alle spalle la travagliata storia con Luca, seppure, come vedremo dalle lacrime di fine puntata, non sarà affatto facile.

