Il trono di Massimiliano è senza dubbio tra i più interessanti di questa stagione televisiva di Uomini e Donne. Il ventunenne modello è attualmente tra due fuochi, essendo interessato in egual modo sia a Vanessa che a Eugenia. Il tronista romano nelle prossime puntate farà il punto di entrambe le conoscenze, riepilogando le esterne trascorse con le due pretendenti.

L’uscita con Eugenia è sobria ed elegante: la ragazza gli fa recapitare una lettera romantica che l’uomo leggere con piacere. Eugenia confiderà al tronista che, grazie alla sua compagnia, lei è diventata meno “pesante” e tale cambiamento caratteriale le ha permesso di affrontare le cose con un altro spirito. Il Mollicone dal suo canto la ringrazierà per averlo fatto maturare, visto che prima di conoscerla non dava il giusto peso alle sue azioni.

L’esterna con Vanessa è decisamente più emozionante e sentita. La donna prima litiga aspramente con Massimiliano per averla trascurata nelle ultime settimane, poi lo porta su una terrazza per mostrargli uno striscione con alcune frasi romantiche che la donna ha dedicato al tronista, il quale, emozionato e in lacrime, chiederà di spegnere le telecamere per poterla baciare lontano da occhi indiscreti. In studio, poi, Massimiliano confermerà le sensazioni del pubblico, rivelando di essere completamente pazzo di Vanessa.

Eugenia non prenderà affatto bene quest’affermazione, accusando il tronista di preferire sfacciatamente la sua rivale. Ma Vanessa apparirà particolarmente seccata dal comportamento di Eugenia e la accuserà di prendersi più spazio di quello che le è dovuto e di non lasciarle raccontare le sue sensazioni riguardo l’esterna.

Infastidita dal comportamento irritante di Eugenia, Vanessa lascerà lo studio venendo rincorsa da Massimiliano, che cercherà dietro le quinte di calmarla e convincerla a tornare. Ci riuscirà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.