Penultimo appuntamento della stagione con Uomini e Donne, che oggi andrà in onda con un’incredibile e imperdibile puntata. In questa parte finale di trasmissione Isabella Ricci è riuscita a ritagliarsi molto spazio, diventando in poco tempo una delle dame più chiacchierate e desiderate.

Non mancano infatti i corteggiatori per la donna, che attualmente sta frequentando Andrea, con il quale permangono alcuni dubbi riguardo la sua situazione lavorativa. Isabella infatti, ormai prossima alla pensione, vorrebbe un uomo senza molti impegni e Andrea non sembra rispecchiare questo criterio.

Sempre più vicini al lieto fine Sara e Mauro, che ormai formano una coppia vera e propria. I due, conosciutisi qualche tempo fa all’interno del programma, potrebbero presto annunciare la loro relazione, essendoci tutti i presupposti per poter vivere la loro storia fuori dal salotto di Canale 5.

L’ex compagna di Biagio Di Maro è apparsa decisamente entusiasta del suo rapporto con Mauro, il cavaliere che subito è riuscita a rincuorarla dopo una serie di cocenti delusioni d’amore. Saranno petali rossi prima della fine della stagione? O bisognerà aspettare il prossimo settembre? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.