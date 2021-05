Scelta a sorpresa questo pomeriggio durante la registrazione di Uomini e Donne. In netto anticipo rispetto alla scaletta, la tronista Samantha Curcio ha deciso di prendere una decisione definitiva riguardo l’uomo che sarà quello della sua vita. La donna, che ha subito attirato le simpatie del pubblico per la sua bonarietà e spontaneità, ha visto nel programma di Maria De Filippi una possibilità per poter finalmente trovare l’amore e iniziare una una relazione da favola con l’uomo dei suoi sogni.

Propositi importanti e lodevoli quelli della trentenne di Angri che, dopo un iniziale periodo di smarrimento nel salotto di Canale 5 (complice anche un parterre di corteggiatori non all’altezza delle sue aspettative), ha deciso di dare una sterzata al suo cammino all’interno della trasmissione, chiedendo alla redazione di far scendere nuovi pretendenti che potessero trasmetterle qualcosa di positivo.

Alla sua richiesta è scaturito l’arrivo di Alessio Cennicola e di Bohdan Beyba, capaci in poco tempo di conquistare completamente il cuore della Curcio. Con loro la ragazza ha infatti iniziato un percorso importante, fatto di emozionanti esterne e pesanti litigi tra i due rivali, i quali, chi più e chi meno, hanno usato tutte le armi a loro disposizione per mostrare il loro interesse alla tronista.

Quest’oggi, a sorpresa e tra lo stupore generale di pubblico e opinionisti, Samantha ha deciso di sciogliere le riserve sulla sua scelta, che si è rivelata essere Alessio Cennicola, il corteggiatore romano che fin dall’inizio ha mostrato un acceso interesse per la tronista, arrivando a giocarsi le sue carte fino alla fine seppur tallonato da Bohdan, da tutti definito come il favorito a rubare il cuore della donna.

Così non è stato e oggi negli studi Titanus di Roma Samantha ha suggellato il suo amore per Alessio, con il quale adesso potrà viversi la sua storia anche nella vita reale.