Ultimo martedì in onda per Uomini e Donne, che – dopo aver trasmesso la scelta nella giornata di ieri – è pronto a congedare anche il trono over. Protagonisti di queste puntate finali della trasmissione saranno Ida Platano e Gabriele, che, come già anticipato ieri, chiuderanno anzitempo la loro relazione tra i malumori di pubblico e opinionisti.

Spazio anche a Gemma Galgani che, ancora reduce dalla delusione per la rottura della conoscenza con Aldo, sarà titubante se rimettersi subito in gioco o attendere la partenza della nuova stagione del programma.

Cosa succederà invece ad Armando Incarnato dopo la sfuriata della scorsa registrazione? Difficile pronosticare il futuro del parrucchiere partenopeo all’interno del programma. Sia lui che Nicola Vivarelli sono tra gli elementi più richiesti del parterre maschile e sembra difficile immaginare che non partecipino alla nuova edizione.

Discorso simile per Isabella Ricci, la dama che grazie ai suoi atteggiamenti da aristocratica è entrata nel cuore di pubblico e opinionisti. È molto probabile che per lei, da settembre, ci sarà molto più spazio. Rivale in vista per Gemma?