Oggi (26 maggio) alle 14.45 sulla rete ammiraglia Mediaset è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, che riguarda la registrazione tenutasi il 20 di questo mese. Scopriamo insieme cosa è successo.

Si parte dalla dama Gemma, la quale in uno sfogo con la redazione si scaglia contro Isabella, perché la reputa una donna molto fredda e calcolatrice, e a tratti stratega. Poi critica una frase che nella scorsa puntata ha detto Gianni, ovvero che secondo il suo parere Isabella sarebbe una donna di gran classe. Stando alla Galgani, la classe di una donna può avere numerose sfaccettature e che non bisogna giudicare in base a questo.

Gemma quindi fa il suo ingresso in studio e subito interviene l’opinionista Tina, dicendo che a parer suo la bionda dama di Torino è gelosa di Isabella. Gemma poi si rivolge ad Isabella dicendo che secondo lei la sua conoscenza con il cavaliere Andrea è piuttosto strana, dal momento che – dopo quattro uscite – non è avvenuto niente di fisico, nemmeno un bacio. Isabella ed Andrea si difendono sostenendo che determinate cose avvengono con cautela e che una conoscenza è fatta da tante cose.

Non solo, Isabella si rivolge a Gemma cercando di mettere un freno a tutte le diatribe, dicendole che non dovrebbe sentirsi così in competizione con lei, perché sono due donne diverse con gusti diversi e vissuti completamente opposti, quindi la rivalità non può esserci. Poi aggiunge di desiderare in un uomo quella complicità tale da arrivare ad innamorarsi perdutamente. In seguito, a domanda diretta della conduttrice Maria De Filippi, Isabella decide di ballare con Andrea.

Si passa poi ad Armando Incarnato, che ha di fronte due dame: Camila e Marina. Con la prima si sono visti due volte, con la seconda una sola volta. Per quanto riguarda Camila la reputa una bellissima donna e si è trovato bene. La stessa cosa pensa di Marina e aggiunge pure che con quest’ultima c’è molta attrazione fisica da parte di entrambi, a tal punto da essersi baciati.

Con Camila invece Armando racconta di aver provato a spingersi oltre, ma ha trovato nella donna una sorta di muro. Camila dice che ha messo quei paletti perché crede che Armando possa essere più compatibile con Marina che con lei, e anche perché al momento sente di non potersi spingere oltre con l’uomo perché ha dei figli e vuole proteggerli, dato che si trova in un contesto televisivo.

Come andranno queste nuove conoscenze di Armando? Lo sapremo presto. Per oggi Uomini e Donne termina qui, appuntamento a domani pomeriggio con una nuova puntata. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.