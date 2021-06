Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 11 giugno 2021:

Quinn (Rena Sofer) è entusiasta per il fatto di avere tra le mani il video del bacio tra Bill (Don Diamont) e Brooke (Katherine Kelly Lang): Shauna (Denise Richards) era andata dalla Logan per assicurarle che non sarebbe stata più un problema per il suo matrimonio con Ridge.

Quinn vorrebbe usare il video per smascherare Brooke, ma Shauna non vuole far soffrire Ridge (Thorsten Kaye).

Intanto, dopo aver provato ad evitarla, Sally (Courtney Hope) viene affrontata dalla sua dottoressa Penny Escobar (Monica Ruiz), con la quale sembra essere in confidenza. La loro discussione viene interrotta da Wyatt (Darin Brooks)…

