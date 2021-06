Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 15 giugno 2021:

Sally (Courtney Hope) sta fingendo di avere una malattia terminale, con la complicità della dottoressa Penny Escobar (Monica Ruiz), sua amica. Il medico ha sempre sognato di accedere al mondo della moda e Sally le ha promesso un posto alla Forrester Creations in cambio del suo aiuto. Esattamente come pensava, Katie (Heather Tom) ha finito per diffondere il gossip sulla sua diagnosi. La stilista non vuole porre fine alla recita, irritata dall’aver scoperto che Wyatt (Darin Brooks) ha solo finto di aver lasciato Flo (Katrina Bowden).

Wyatt spiega a Katie e Flo che Sally gli ha rivelato della sua malattia: il giovane teme che la sua salute stia peggiorando.

Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) hanno in programma una festa di famiglia per celebrare la loro riconciliazione. Donna (Jennifer Gareis), però, scopre con orrore il video del bacio di Brooke e Bill (Don Diamont) sulla cornice digitale, che Quinn (Rena Sofer) ha segretamente caricato sul cloud del dispositivo.

