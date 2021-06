Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 29 giugno 2021:

Sally (Courtney Hope) recita un progressivo peggioramento delle sue condizioni fisiche.

Penny (Monica Ruiz) invita ancora Sally a porre fine alla recita e si apprende che gli iniziali sintomi manifestati dalla stilista erano veri, ma dovuti solo allo stress e non ad una malattia mortale.

Dopo averle rivelato delle condizioni di Sally, Flo (Katrina Bowden) dichiara a Zoe (Kiara Barnes) di non temere la convivenza della Spectra con Wyatt (Darin Brooks): il giovane Spencer prova solo amicizia per la sua ex.

