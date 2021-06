Nelle puntate americane di Beautiful, a più di un anno di distanza dalla faida che negli attuali episodi italiani si sta consumando tra Brooke e Quinn Forrester, la Logan avrà l’occasione di rivalsa sull’odiata designer. Il segreto dell’estate, ovvero il momento di passione che ha coinvolto la Fuller e Carter Walton, è destinato a restare tale solo per poco. Le anticipazioni, infatti, segnalano che già dai prossimi episodi in onda negli Stati Uniti la questione verrà a galla e Brooke sarà in qualche modo coinvolta!

La moglie di Ridge inizierà ad essere sospettosa della Fuller, ma è difficile che riesca ad intuire i reali motivi del suo comportamento da sola. Certo, solo un paio di mesi fa Brooke era rimasta sorpresa dal sentire Carter difendere Quinn quando l’avvocato si era introdotto in una conversazione dove la Logan stava criticando la stessa Fuller, ma, ovviamente, solo questo non basta. Anche l’orecchio di Brooke, quindi, si ritroverà per caso ad ascoltare da dietro una porta la scottante verità?

Ciò non è chiaro, ma gli spoiler aggiungono che Paris Buckingham deciderà di fare la cosa giusta e rivelare quanto intercorso tra Quinn e Carter, sebbene questo rischierà di spezzare il cuore di sua sorella Zoe. Per Paris la modella ha il diritto di sapere cosa combinava il suo fidanzato durante la loro rottura, anche se questo dovesse significare la fine della loro relazione. Dunque sarà Paris a rivelare a Brooke che Quinn è andata a letto con Carter?

Le anticipazioni descrivono Brooke intenta a smascherare il tradimento di Quinn nel suo giorno speciale: la Fuller, infatti, deciderà di organizzare una simbolica cerimonia di rinnovo dei voti, per suggellare il ritorno dell’armonia e dell’intesa nel suo matrimonio con Eric Forrester.

Se Brooke getterà la bomba proprio in quell’occasione, quale sarà la reazione di Eric nei confronti della moglie? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

