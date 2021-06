Le prossime puntate americane di Beautiful vedranno Quinn Forrester impegnata a tenere segreto per sempre il suo tradimento con Carter Walton. Come già vi avevamo riportato, infatti, Paris Buckingham si è trovata ad origliare l’informazione grazie al solito, inflazionato stratagemma, tanto caro agli autori della soap. La Fuller era impegnata in una conversazione riassuntiva del segreto con Shauna Fulton, nell’ufficio degli amministratori delegati della Forrester Creations, senza curarsi della porta socchiusa e dunque a portata d’orecchio del primo passante. Insomma, Paris per caso ha potuto scoprire tutta la verità, apprendendo dunque che l’avvocato non è andato a letto con Shauna ma con la moglie di uno dei proprietari della casa di moda.

In realtà Shauna stava già crollando, rischiando che l’intera montatura fallisse: la Fulton avrebbe potuto facilmente ottenere che le altre persone non discutessero della sua vita personale, invece è apparsa costantemente in difficoltà ogni volta che Zoe e sua sorella Paris l’hanno affrontata per assicurarsi che avesse capito che Carter era per lei proibito. A poco è servito che sia lei che Carter definissero il loro incontro come una nottata senza importanza: le sorelle Buckingham hanno ritenuto impossibile pensare che Shauna non potesse essersi innamorata di Carter e hanno sempre definito il loro incontro come una relazione clandestina, quando in realtà Carter si era lasciato con Zoe già da mesi. E per quanto la modella si sia lamentata della rapidità con cui Carter sarebbe ricorso ad un’altra donna, tra i due era lei quella che puntava ad un altro (Zende Dominguez) durante il loro fidanzamento…

Fatto sta che Paris ha scoperto la vera identità della donna con cui Carter si è consolato, proprio quando le due relazioni interessate dal fattaccio sono tornate in carreggiata: Zoe ha accettato una nuova proposta di matrimonio da parte dell’avvocato, mentre Quinn ha ricevuto di nuovo considerazione da suo marito Eric che, ovviamente, dopo mesi di indifferenza e sfiducia, ha scoperto un’improvvisa spinta al perdono proprio quando la consorte lo ha tradito!

Ed è proprio la salvaguardia di queste relazioni che Shauna, Carter e Quinn useranno per convincere Paris a tacere. In fondo poco importa chi fosse la donna con cui Carter è andato a letto: all’epoca era single ed ora lui e Zoe si sono riappacificati. Rivelare che fosse proprio la Fuller l’amante occasionale servirebbe solo a spezzare di nuovo il cuore della modella, che proprio a Quinn aveva affidato la mission di convincere Carter a perdonarla.

Ma Paris si farà convincere? Le anticipazioni descrivono sia Carter che Quinn intenti a supplicarla e aggiungono che, successivamente, la designer sarà presa alla sprovvista quando lo stesso Carter suggerirà di confessare tutta la verità per liberarsi dell’ingombrante segreto!

Per quanto i detrattori di Quinn usino questa sua infedeltà come prova del fatto che non sia mai cambiata, la Fuller sembra invece essere tutta un’altra persona rispetto al passato. La Quinn di una volta avrebbe agito e contrattaccato, facendo di tutto per tutelarsi: in passato ha minacciato fisicamente, rapito, ingannato ed è quasi arrivata ad uccidere volontariamente, mentre quella di ora appare una ricca signora di Beverly Hills che cede alle storielle extraconiugali di fronte alle difficoltà matrimoniali (contando la distrazione sentimentale con Ridge, è ormai la seconda volta) e supplica le ragazzine, affidando a loro il proprio futuro. Che fine ha fatto la dark lady? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

