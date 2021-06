La storyline della morte di Vinny Walker, nelle prossime puntate americane di Beautiful, prenderà una piega inaspettata, quella promessa fin dall’inizio quando la trama era stata presentata come un “complesso giallo”. In realtà, si è trattato di qualcosa di diverso da un mistero, ossia una storia di depistaggio su un incidente stradale, quello che ha visto Liam Spencer colpire Vinny con l’auto di Bill e i tentativi successivi, dell’editore, di intralciare le indagini nel tentativo di proteggere il figlio.

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di giovedì 17 giugno 2021

Tuttavia, alla fine, la trama regalerà comunque un guizzo narrativo con cui verrà svelata la totale verità, a partire dall’evento che ha dato inizio alla catena di azioni che ha portato sia Bill che Liam in prigione, in attesa di un processo.

Beautiful, anticipazioni americane: è JUSTIN BARBER il colpevole della morte di Vinny!

E la verità è che la mano che è dietro a tutta la situazione è proprio quella del loro difensore: Justin Barber! Ebbene sì: l’avvocato, a quanto pare, è la ragione per la quale Vinny è spuntato fuori dal nulla e proprio di fronte all’auto con dentro gli Spencer, trovando la morte nell’impatto. Il legale, in quanto braccio destro di Bill, poteva sapere dove fossero l’editore e il figlio e trovare così il momento più adatto per agire.

Stando alle anticipazioni, il primo che si avvicinerà alla verità sarà Thomas Forrester, quando riceverà in ritardo dei messaggi da parte di Vinny che getteranno nuova luce sugli eventi di quella sera. Le inaspettate informazioni, tuttavia, metteranno lo stesso stilista in pericolo, dato che Justin non sarà disposto a permettere che il ragazzo comprometta i suoi piani!

Beautiful, trame americane: JUSTIN vuole prendere il posto di BILL SPENCER?

Già, ma quali sono i progetti di Justin e, soprattutto, le motivazioni che lo hanno portato a mettere in atto questo crudele piano?

In attesa di risposte chiare, possiamo basarci solo sugli spoiler ad oggi disponibili, che segnalano come, mentre Liam e Bill saranno dietro le sbarre in attesa che Justin metta in atto un piano che li scagioni, l’avvocato si metterà comodo alla Spencer Publications. Senza Bill e il suo pupillo, Justin penserà di poter scalare al controllo dell’impero editoriale?

Beautiful, news americane: THOMAS sarà sequestrato da JUSTIN

L’ambizione di Justin Barber di prendere il posto di Bill non è qualcosa di completamente nuovo, ricordate quando Taylor Hayes sparò a Bill? Nella primissima fase di quella vicenda, Justin ci venne mostrato contento di poter assumere il controllo della Spencer Publications, grazie ad una procura firmata da Bill (all’epoca in rotta sia con Wyatt che con Liam). La questione venne poi rapidamente dimenticata quando venne mostrata la vera autrice del tentato omicidio e Justin apparve di nuovo il fedele amico di Bill, che non ebbe mai modo di vedere con i propri occhi le aspirazioni del braccio destro.

Ora, probabilmente, la questione tornerà fuori: gli Spencer riusciranno a scoprire il tradimento prima che sia troppo tardi? Sarà proprio Thomas a salvarli? Oppure la trama sarà destinata ad evolversi ancora, regalando nuovi sviluppi? Per ora le anticipazioni si fermano nel descrivere il primogenito di Ridge sotto sequestro da parte di Justin, sconvolto nell’apprendere i piani dell’avvocato per il futuro. Sarà l’occasione per citare la morte della nipote di Justin, Emma? Come più volte vi abbiamo segnalato, nonostante la forte somiglianza con quanto accaduto a Vinny, mai nessuno, né Thomas né gli altri, ha mai citato la questione, neanche quando lo stilista definiva crudele e da animali non chiamare i soccorsi per una vittima della strada e abbandonarla al proprio destino…

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

E se Justin riuscisse a convincere Thomas a collaborare? Proprio allo stilista, Liam ha affidato il compito di stare accanto a Hope e ai loro figli, Beth e Douglas, dimostrando di aver cambiato idea sull’ex rivale e di non ritenerlo più pericoloso. Ma la redenzione di Thomas sarà più forte della tentazione di poter avere una chance con la giovane Logan, qualora Liam venga condannato ad anni di galera?

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.