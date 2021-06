Passano gli anni, ma a Beautiful c’è una certezza: Liam e Hope Spencer sono i personaggi più costantemente presenti sulla scena. Sono rarissimi (e brevi) i periodi in cui la coppia non ha una storyline di primo piano e, sintonizzandosi sulla soap opera, il telespettatore potrà quasi sempre contare sul fatto che i due facciano capolino sullo schermo. E il 2021, ad oggi, non fa eccezione.

Come sapete se seguite le nostre anticipazioni dagli USA, marito e moglie hanno iniziato l’anno nel peggiore dei modi, visto il tradimento da parte di Liam con l’ex moglie Steffy Forrester, che ha quasi distrutto la sua relazione con Hope. Il motivo? Lo sconvolgimento nel vedere la consorte tra le braccia di Thomas Forrester.

Se, tuttavia, il giovane Spencer avesse guardato meglio o si fosse avventato contro un ragazzo che per mesi ha dichiarato essere pericoloso vicino a Hope, si sarebbe accorto che lo stilista era in preda ad allucinazioni deliranti (causate da un trauma cranico) e che non stava baciando la Logan dei suoi sogni, bensì… un manichino!

E invece, sotto choc, Liam si è fiondato a casa di Steffy e, tra un bicchiere e l’altro, i due sono finiti a letto insieme. A peggiorare le cose, la gravidanza della figlia di Ridge che, per alcune settimane, ha ritenuto di portare in grembo un altro erede di Liam, a causa della falsificazione del test di paternità da parte di Vinny Walker.

Quest’ultimo era desideroso di fornire ad un inconsapevole Thomas una nuova occasione per Hope e al tempo stesso di vendicarsi del legittimo padre del bambino, John Finnegan, in quanto, secondo Vinny, lo guardava dall’alto verso il basso a causa della sua posizione di medico (superiore, quindi, a quella di tecnico di laboratorio di Vinny).

La verità è venuta fuori e, in non troppo tempo, Liam ha ottenuto il perdono di Hope. Peccato che a quel punto il ragazzo abbia investito proprio Vinny: svenuto alla vista dell’ultimo respiro di Walker, Liam è stato trascinato via da Bill, desideroso di proteggere il figlio che, agli occhi delle autorità, avrebbe avuto tutti i motivi del mondo per uccidere Vinny volontariamente.

Questo nuovo segreto, dunque, ha rischiato di compromettere ancora una volta la vita coniugale di Liam e Hope, ma la confessione dell’uomo alla moglie ha portato invece ad un rafforzamento del loro rapporto.

Sta di fatto che ora Liam rischierà una lunga condanna in prigione per non aver prestato soccorso a Vinny e aver cercato di nascondere il suo coinvolgimento nell’incidente. Per Hope la colpa è tutta di Bill, che cercherà senza troppo successo di evitare un processo al figlio sacrificandosi per lui, cosa che Liam non è intenzionato a permettere.

Chi dei due avrà “la meglio” nel vedersi incriminato? Le anticipazioni segnalano che, mentre tutti apprenderanno dell’arresto di Liam, Hope cercherà di portare un sorriso al marito in cella, arruolando Justin Barber come suo avvocato difensore.

Questa lunga trama ha assicurato dunque, ai personaggi di Liam e Hope il primato di presenze in scena rispetto ai colleghi del cast, i cui alter ego molto spesso si sono sempre limitati a commentare le loro vicende. Infatti su 101 episodi andati in onda tra gennaio e il 1° giugno, negli Stati Uniti, i due personaggi sono stati presenti rispettivamente per 76 e 75 puntate, staccando di molto tutti gli altri.

Il personaggio di Steffy, che di solito non dista molto da tali numeri visto il coinvolgimento perenne nelle trame di Hope e Liam, è a metà classifica, complice la pausa di maternità della sua interprete. Fanalino di coda Eric Forrester, il primo ad apparire sulla scena nel lontano 1987 ma che in questo 2021 è per ora stato coinvolto in soli 15 episodi. Ma ecco la lista completa del cast a contratto:

Scott Clifton (Liam Spencer) – 76

Annika Noelle (Hope Logan Spencer) – 75

Matthew Atkinson (Thomas Forrester) – 53

Katherine Kelly Lang (Brooke Logan Forrester) – 53

Thorsten Kaye (Ridge Forrester) – 53

Kiara Barnes (Zoe Buckingham) – 52

Don Diamont (Bill Spencer) – 42

Lawrence Saint Victor (Carter Walton) – 42

Diamond White (Paris Buckingham) – 42

Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester) – 40

Tanner Novlan (John “Finn” Finnegan) – 35

Darin Brooks (Wyatt Spencer) – 32

Rena Sofer (Quinn Fuller Forrester) – 31

Delon DeMetz (Zende Forrester Dominguez) – 26

Katrina Bowden (Flo Fulton) – 23

Heather Tom (Katie Logan) – 18

Denise Richards (Shauna Fulton) – 17

John McCook (Eric Forrester) – 15

