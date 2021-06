Oltre all’ingresso del dottor John “Finn” Finnegan (Tanner Novlan), le prossime puntate italiane di Beautiful saranno caratterizzate da un’eccellente uscita di scena. Tra non troppo tempo, i telespettatori nostrani dovranno infatti dire addio anche a Sally Spectra (Courtney Hope), dato che la ragazza deciderà di lasciare Los Angeles per rifugiarsi a Genoa City.

Beautiful, news: Flo scopre tutte le menzogne di Sally

Le anticipazioni indicano che tutto partirà nel momento in cui Flo Fulton (Katrina Bowden) scoprirà che Sally ha messo in scena la sua malattia mortale con la complicità della dottoressa Penny Escobar, la quale ha sperato così di ottenere un posto di lavoro alla Forrester Creation per entrare finalmente nel campo della moda.

Appena la verità verrà a galla, le due “complici” arriveranno dunque a prendere la decisione shock di sequestrare Flo; ciò avverrà quando Penny, agendo di impulso, darà un colpo in testa alla Fulton nel bel mezzo di una sua discussione con Sally.

Negli attimi del “rapimento”, la Spectra cercherà disperatamente di sedurre Wyatt Spencer (Darin Brooks), nella vana speranza di falsi mettere incinta, ma il piano andrà in malora perché Flo, approfittando di un suo svenimento, riuscirà a scrivere una richiesta di aiuto…

Beautiful, trame: Sally isolata dai Forrester e dagli Spencer

Tutto questo a cosa porterà? Una volta che verrà messa con le spalle al muro, Sally confesserà a Wyatt di aver finto di essere ammalata soltanto per separarlo da Flo e riprendere la relazione che aveva con lui. Neanche a dirlo, il giovane Spencer non vorrà più saperne di avere la rossa nella sua vita e rinnoverà il suo amore alla Fulton.

Tra i più colpiti per le innumerevoli bugie della Spectra ci sarà anche Katie Logan (Heather Tom), che non capirà per quale motivo la ragazza si sia presa gioco di lei, parlandole per prima della falsa malattia.

Insomma, nel giro di poco tempo, Sally non avrà più nessun appoggio dagli Spencer, né tanto meno dai Forrester, totalmente disgustati dal suo modo di fare. La stilista dovrà quindi prendere una decisione per il suo futuro…

Beautiful, spoiler: Sally lascia Los Angeles

Eh sì: come abbiamo già accennato in alcuni dei nostri precedenti post, alla fine Sally capirà che è giunto per lei il momento di lasciare Los Angeles e si trasferirà a Genoa City, città di ambientazione di Febbre d’Amore, la soap cugina di Beautiful.

Tuttavia, dato che Febbre non viene più trasmessa dalle reti italiane, non vedremo mai come proseguirà la vita di Sally una volta che avrà lasciato gli sfarzi e gli eccessi dei Forrester e degli Spencer… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

