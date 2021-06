Come già vi avevamo accennato, nelle prossime puntate americane di Beautiful qualcuno scoprirà il peccaminoso segreto di Quinn Forrester, ossia il suo momento di passione extraconiugale con Carter Walton. Sebbene entrambi abbiano deciso di lasciarsi la sbandata alle spalle, la verità è destinata a venire a galla… e questo accadrà molto presto!

La storia, ormai, ve l’abbiamo spiegata: per mesi Eric Forrester, pur avendo ufficialmente perdonato la moglie per aver messo i bastoni tra le ruote al matrimonio di Ridge e Brooke, nei fatti ha continuato a punirla, tenendola a distanza non solo in camera da letto ma in ogni aspetto della loro vita coniugale. Una situazione che per Quinn si era fatta parecchio pesante e che le aveva fatto presumere l’imminente fine del proprio matrimonio.

Il dover espiare le proprie colpe l’aveva nel frattempo spinta a prendere in simpatia la causa di Zoe Buckingham, lasciata da Carter per via dei suoi inopportuni sentimenti per Zende Dominguez. Si tratta in realtà di sentimenti subito rientrati quando la modella è stata colta in flagrante nel suo tentativo di sedurre Zende che, se in un primo momento l’aveva contraccambiata, si era nel frattempo mosso nella direzione della sorella di Zoe, la new entry Paris.

Ebbene, Quinn ha iniziato a perorare la causa di Zoe con un irremovibile Carter, finendo per confidare all’avvocato la sua delicata situazione con Eric. Quest’ultimo, in partenza per un viaggio d’affari che lo avrebbe tenuto fuori casa per una notte, non aveva tra l’altro ricambiato il saluto amorevole della Fuller, dando chiaramente l’idea alla designer dell’ineluttabile fine del loro rapporto.

Demoralizzata, nel tentativo di spingere Carter verso Zoe, Quinn ha dunque finito per soccombere alla reciproca attrazione con l’uomo. Un errore che i due avrebbero commesso di nuovo la sera successiva, se non fossero stati interrotti sul più bello da un’ignara Zoe. Affranta all’idea che Carter potesse frequentare di già un’altra donna (la loro storia era finita però da qualche mese ormai…), la Buckingham ha finito per sfogarsi con Ridge, Brooke ed Eric, rendendo di fatto pubblica la vita personale dell’avvocato!

A peggiorare la situazione, Zoe ha riconosciuto proprio nella casa di moda la giacca della misteriosa altra donna, rischiando di scoprire che si trattasse di Quinn. Shauna, l’unica custode del segreto tra l’amica e Carter, ha finito di impulso per fingere che l’indumento fosse il suo. La Fulton, di conseguenza, ha dovuto recitare la parte dell’amante misteriosa di Carter, liquidando la questione come un’avventura di una notte. Ciò ha permesso a Zoe di metabolizzare la questione, accettando la richiesta di Carter di fare un nuovo tentativo per riprendere il loro rapporto.

Fatto sta che sia Zoe che sua sorella Paris si sono da allora coalizzate per “distanziare” Shauna da Carter. Insomma, le due Buckingham evidentemente pensano sia impossibile che due adulti single possano concedersi una notte di passione senza strascichi. E, soprattutto, viene ritenuto impossibile che Shauna non sia interessata a combattere per avere uno come Carter. Per questo Paris si farà in qualche modo dubbiosa. Pur non arrivando a ricostruire la verità, sentirà per intuito che la Fulton e Carter non stiano raccontando tutto. E, prestissimo, ne avrà conferma. Come?

Ve lo avevamo già riportato: ancora una volta si fa ricorso all’inflazionato escamotage della conversazione origliata per caso da una porta lasciata aperta.

Sì, perché nonostante Quinn, Shauna e Carter abbiano deciso di portarsi il segreto nella tomba e di non farne più parola, continueranno invece a parlarne e ciò avverrà proprio nei posti a portata d’orecchio delle persone che non dovrebbero mai sapere la verità. Così Paris, ascoltando un dialogo tra Quinn e Shauna, scoprirà l’infedeltà della Fuller: deciderà di parlare o si farà convincere di tacere per il bene di tutti?

Intanto Carter si sentirà parecchio a disagio nel dover mentire ad Eric e, per lasciarsi tutto alle spalle, inizierà di nuovo a correre nella sua relazione con Zoe, chiedendole ancora una volta di sposarla. Se proprio la fretta, la prima volta, aveva portato Zoe a spaventarsi e ad aggrapparsi alle fantasie su Zende, stavolta la modella sarà molto più entusiasta del fidanzamento. Ma arriverà ad essere una sposa felice all’altare? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

