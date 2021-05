Nelle attuali puntate americane di Beautiful, dopo la notte passata insieme (e l’esserci quasi ricascati neanche 24 ore dopo, salvo essere interrotti da un’inconsapevole Zoe Buckingham), Quinn Forrester e Carter Walton sono decisi a portarsi nella tomba il loro scandaloso segreto: la Fuller ama Eric che, guarda caso, ha capito di averla umiliata ed ignorata a sufficienza, proprio quando la moglie lo ha tradito con il suo fidato dipendente ed amico, mentre Carter si è deciso a dare una seconda chance a Zoe…

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di lunedì 31 maggio 2021

Le cose, dunque, potrebbero filare lisce e permettere ai due di poter riprendere le loro vite con le persone che amano. Tuttavia, ciò potrebbe non essere così facile. La scintilla dell’attrazione è infatti ancora viva (per quanto razionalmente i due abbiano deciso di ignorarla e dimenticarla) ma, soprattutto, Carter e Quinn sono stati già quasi scoperti!

Beautiful, trame puntate americane: QUINN FULLER sotto il letto!

Ve ne abbiamo già parlato: Zoe ha colto l’avvocato in intimità con un’altra donna ma, poiché Quinn è riuscita a nascondersi sotto il letto, la modella non ne ha scoperto l’identità, salvo notare con orrore la giacca della misteriosa amante alla Forrester Creations.

Di impulso Shauna Fulton, per proteggere l’amica, si è dunque finta come la nuova fiamma di Carter, assicurando a Zoe che si è trattato dell’avventura di una notte e coprendo così Quinn, a cui la Buckingham attualmente assegna il completo merito di aver convinto Carter a riconciliarsi dopo la sua sbandata per Zende Dominguez.

La povera Shauna, tuttavia, non riuscirà a togliersi questa grana di dosso tanto facilmente, visto che sia Zoe che sua sorella Paris si sono date da fare per marcare il territorio. Insomma, a quanto pare per le sorelle Buckingham è inconcepibile che due persone possano concedersi una semplice avventura e hanno quindi ritenuto in più di un’occasione di chiarire a Shauna che non dovrà farsi illusioni e o accaparrarsi qualche pretesa nei confronti di Carter.

Ma il sacrificio della Fulton servirà ad evitare guai a Quinn?

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Sebbene infatti sia quest’ultima che Shauna, così come Carter, abbiano giurato di non fare più parola di quanto successo, puntualmente si ritrovano a parlarne proprio negli ambienti frequentati dalle persone che meno di tutte dovrebbero subodorare il loro segreto…

E le anticipazioni americane estive segnalano che, mentre Carter e Quinn proveranno a comportarsi da semplici amici e colleghi, le cose potrebbero prendere la piega sbagliata quando Paris Buckingham, per puro caso, si ritroverà ad ascoltare una conversazione non destinata a lei.

Insomma, l’escamotage per portare a galla i segreti sembra essere sempre e solo uno per gli sceneggiatori, ma questo peccaminoso inciucio è destinato a saltare fuori già così presto? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.