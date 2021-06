Come già riportatovi, in questi giorni negli Stati Uniti sta andando in scena un nuovo cross over tra Beautiful e Febbre D’Amore e l’aggancio è il personaggio di Sally Spectra che, dopo l’uscita di scena dal mondo dei Forrester, sta provando a farsi una nuova vita a Genoa City, fittizia cittadina del Wisconsin dove è ambientata la soap opera “cugina” di The bold and the beautiful.

La stilista si è vista costretta a tornare a Los Angeles nonostante qualche mese fa, durante un viaggio d’affari a Genoa City, Bill Spencer le aveva chiaramente imposto di non mettere più piede in città. Ma a mali estremi, estremi rimedi: Sally intende fare di tutto pur di liberarsi della sua nuova rivale, Summer Newman.

Febbre d’amore: Sally riuscirà a ingannare Eric Forrester?

La loro faida è già costata alla ragazza il flirt con il ricco e più grande Jack Abbott, che proprio grazie a Summer (sua nuora) ha appreso delle ultime e poco edificanti gesta compiute da Sally ai danni del suo ex, Wyatt Spencer (noi italiani proprio in questo periodo stiamo assistendo a queste vicende).

Ma se, a malincuore, Sally si è vista costretta a rinunciare alle aspirazioni romantiche nei confronti di Jack, non è disposta a fare altrettanto sul lavoro. Il posto di assistente di Lauren Fenmore alla JVC le sta stretto e la ragazza punta a dirigere il collettivo di moda. Peccato che il posto sia andato proprio a Summer…

L’idea di Sally è quella di sbarazzarsi della sua nuova nemica, facendole ottenere un’irrinunciabile proposta e, nello specifico, un posto di lavoro a Milano per la casa di moda italiana di Angelo Marchetti.

Ora, uno degli investitori del brand è proprio Eric Forrester. Non ricevendo risposte da parte dell’ex datore di lavoro, Sally si è recata di persona a Los Angeles, scontrandosi con la diffidenza di Eric, che, come tutti, non ha ancora dimenticato gli inganni della Spectra circa la sua finta malattia terminale.

Tuttavia Eric da sempre nutre delle simpatie per la giovane, che tanto gli ricorda la sua anziana prozia, e proprio per questo motivo Sally ha buone possibilità di riuscire ad ingannarlo. La Spectra ha ovviamente raccontato ad Eric una versione dei fatti distorta, che la vede ora amica di Summer e desiderosa di farle avere questo lavoro.

Dunque Sally non dovrà fare altro che impedire che Eric contatti per delucidazioni in merito le sue vecchie conoscenze Lauren Fenmore e Victor Newman (nonno di Summer), che potrebbero rivelare agli occhi dello stilista le nuove bugie di Sally. La ragazza riuscirà nell’intento?

E soprattutto, dato che tutto questo andrà in onda a Febbre D’Amore, prima o poi un nuovo cross over la riporterà in scena anche brevemente a Beautiful? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

