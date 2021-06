Come già riportatovi, nelle attuali puntate americane di Beautiful, Justin Barber è impegnato ad impedire che la verità sulla morte di Vinny Walker venga rivelata. Il ragazzo si è buttato di proposito di fronte all’auto di Bill Spencer, guidata da Liam, proprio per incastrare quest’ultimo, nel folle tentativo di togliersi la vita per liberare Hope dall’ingombrante presenza del marito e renderla disponibile per Thomas Forrester. Una vera pazzia, che però sembra aver funzionato visto che la polizia non crede che Liam abbia investito Vinny senza intenzione, visto soprattutto che il ragazzo e Bill hanno inizialmente depistato le indagini.

Il risvolto che ha trasformato questo incidente in un suicidio ha sollevato alcune domande nel pubblico: come faceva Vinny a sapere che Liam avrebbe guidato l’auto di Bill in quanto il genitore aveva bevuto troppo? E il video con cui ha immortalato il suo gesto concludendosi con lui che si getta in strada, come ha fatto ad essere inviato al cellulare di Thomas se Vinny è stato travolto al punto di spirare pochi istanti dopo?

Beautiful, anticipazioni americane: THOMAS sequestrato da JUSTIN BARBER

Sembrano esserci insomma delle falle logiche, in grado però di giocare a favore della svolta pensata dagli autori: questi ultimi, infatti, hanno messo nelle mani di Thomas il video che proverebbe la non intenzionalità di Liam. Ma perché Vinny ha creato una prova a favore della persona che voleva incastrare? Possiamo dire che non fosse propriamente lucido quando ha ideato il piano…

In ogni caso, e ve lo avevamo già anticipato, Thomas non avrà modo di consegnare il video alle Autorità: rivoltosi a Justin, che è l’avvocato difensore di Liam, si è ritrovato privo di sensi a causa dell’aggressione da parte di Barber. Lo stilista si è così risvegliato all’interno di una gabbia, in uno scantinato della Spencer Publications dove Justin è riuscito a trascinarlo da solo…

Thomas ha così scoperto che Justin non ha intenzione di aiutare gli Spencer, bensì di assicurarsi che al processo padre e figlio vengano condannati. La sua spinta è l’ambizione ma c’è di mezzo anche un rancore accumulato nel tempo nei confronti di Bill, che lo usa come “risolutore” salvo poi farlo sorpassare nella gerarchia di comando dai suoi figli Liam e Wyatt, ritenuti evidentemente dall’avvocato “non all’altezza”. Dopo anni di servizio, insomma, Justin ritiene di meritare il comando di un’azienda che ha contribuito a far fiorire e questa è la sua occasione. Il rapimento di Thomas, tuttavia, non era previsto e Justin è apparso in difficoltà nel suo delirante piano, che ora è andato incontro a questo intoppo.

Come e per quanto tempo Justin Barber riuscirà ad impedire che la scomparsa di Thomas crei dei sospetti? Intanto l’avvocato ha già pensato a sbarazzarsi della prova principale, eliminando il video che riguarda la morte di Vinny. Thomas riuscirà a liberarsi e ad aiutare Liam? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

