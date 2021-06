Nell’ultima decade (e più) di Beautiful, la vita sentimentale di Hope Logan Spencer ha spinto molti personaggi a smuovere mari e monti pur di assicurarsi che la ragazza stesse con qualcuno di loro piacimento: per questo, negli anni non sono stati solo i vari pretendenti a lottare, macchinare, sabotare per conquistare il cuore della figlia di Brooke, ma spesso anche i loro familiari sono entrati in campo per provare a muovere gli eventi a proprio piacimento. Ma nessuno, forse, si è spinto lontano quanto Vinny Walker.

E no, non ci riferiamo al tentativo del ragazzo di far passare Liam come padre del secondo figlio di Steffy (manomettendo un test di laboratorio), ma al sacrificio estremo che il migliore amico di Thomas Forrester ha compiuto affinché lo stilista avesse la sua chance con Hope.

Va chiarito che Thomas non era a conoscenza del test falsificato e, anzi, ha sempre contribuito a far emergere la verità, ma proprio la volontà di riconquistare la sua fiducia ha portato Vinny a commettere l’impensabile: togliersi la vita affinché Hope fosse libera per un futuro lontano da Liam. Un ragionamento assolutamente folle e distorto, che però ha dato i suoi primi frutti.

Andiamo con ordine, riprendendo la questione dai vaghi spoiler che vi avevamo riportato e che vedevano Justin Barber coinvolto. In realtà Justin non è propriamente il colpevole di questa trama, che era stata presentata come un complesso mistero su un omicidio (rivelatosi poi essere tutt’altro che tale), ma è una persona pronta a fare di tutto pur di impedire che le verità venga a galla.

Beautiful, anticipazioni e trame americane: VINNY è morto per incastrare LIAM!

Negli attuali episodi americani della soap, infatti, Thomas Forrester ha potuto leggere gli ultimi messaggi da parte di Vinny: al momento della lite sulla falsificazione del test, Thomas aveva bloccato l’amico come contatto e così, una volta rimosso tale blocco, ha potuto ricevere sul cellulare le scuse inviate da Vinny prima di morire. Ma, soprattutto, Thomas ha potuto accedere ad un ultimo video d’addio, con il quale Walker gli assicurava un futuro con Hope senza l’ingombrante presenza di Liam.

Sotto lo sguardo inorridito di Thomas, dunque, il filmato si è concluso con Vinny che, dopo aver rintracciato la posizione del giovane Spencer, si lanciava volutamente di fronte all’auto guidata da Liam, consapevole di poter perdere la vita. In pratica, suicidandosi, Vinny voleva incastrare Liam con una lunga condanna in prigione!

Certo, questo non assolverebbe Bill dall’aver manipolato la scena dell’incidente e aver portato via Liam senza chiamare i soccorsi per un Vinny. Né assolverebbe Liam per aver atteso mesi prima di confessare, ma – visto il movente del test falsificato – darebbe all’autorità la prova oggettiva che non si è trattato di un gesto volontario da parte di Liam, il quale in alcun modo avrebbe potuto evitare una persona spuntata dal nulla.

Sarà proprio questa prova che Thomas mostrerà a Justin, in modo che l’avvocato possa usarla per far scarcerare quanto meno Liam. Ma sarà questo il suo errore fatale: l’avvocato non sarà disposto a permettere che i suoi assistiti escano di galera, volendo puntare al controllo della Spencer Publications.

Justin, così, dovrà improvvisare e, messo k.o. Thomas, lo rinchiuderà in una gabbia in un seminterrato, in modo da impedirgli di parlare. Ma quanto a lungo Justin potrà tenere Thomas in ostaggio prima che qualcuno consideri la sua improvvisa assenza preoccupante e sospetta? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

