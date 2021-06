Riuscirà Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları), la dark lady di Brave and Beautiful, a far credere a tutti quanti di essere in attesa di un erede dal marito Korhan (Erkan Avcı)? In realtà il piano della donna si scontrerà fin da subito con un potenziale rischio, che però riuscirà facilmente ad arginare…

Brave and Beautiful, news: Cahide e l’alleanza stretta con Hülya

Le anticipazioni segnalano che Cahide vorrà ad ogni costo dare un figlio al marito Korhan, sopratutto per evitare che il suocere Tahsin (Tamer Levent), nemico numero uno del protagonista Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ), possa continuare ad umiliarlo per il solo fatto di non aver dato una discendenza alla sua famiglia.

Di fronte all’ennesimo test di gravidanza negativo, Cahide si rivolgerà quindi alla prostituta incinta Hülya (Zeynep Kızıltan), che accetterà di portare a termine la gestazione e cederle il bambino in cambio di tantissimo denaro. La Korludağ si preparerà dunque a mentire ai suoi familiari per nove mesi e darà alla sua complice un alloggio a Istanbul. In ogni caso, Cahide dovrà affrontare diversi problemi appena dirà a Korhan e al suocero Tahsin che presto avrà un figlio…

Brave and Beautiful, spoiler: Cahide rischia di essere scoperta

Eh sì: dato che si intratterrà in parecchio occasioni al telefono con Hülya, l’insicuro Korhan verrà preso dal sospetto che Cahide la stia tradendo con un altro uomo. In un determinato pomeriggio, il Korludağ strapperà il cellulare della mani della moglie, intenta a fare un bagno nella vasca. In seguito ad una colluttazione, la donna scivolerà sul pavimento per via dei piedi bagnati e sbatterà la testa nella sopracitata vasca, motivo per cui Korhan chiamerà immediatamente l’ambulanza.

A quel punto, Cahide temerà che la sua falsa gravidanza venga allo scoperto e tirerà fuori un asso dalla manica: ricattare il dottore che la visiterà per via del suo vizio con il gioco d’azzardo. In un primo momento, l’uomo non vorrà piegarsi al ricatto della paziente ma, quando quest’ultima lo minaccerà di morte, si piegherà ed accetterà di incontrare Hülya, che le verrà presentata come la madre surrogata di cui né Korhan e né Tahsin devono venire a conoscenza.

Dopo ciò, il dottore accetterà di fare una registrazione dell’ecografia di Hülya al fine di montare poi una messinscena con Cahide, che fingerà di prestarsi allo stesso tipo di visita per far vedere e sentire il cuore del “suo” piccolino al marito, al suocero e a tutti i suoi parenti.

Insomma, almeno per ora la cattivona riuscirà a farle franca, ma l’ennesimo imprevisto sarà dietro l’angolo…

Brave and Beautiful, trame: Bülent e la notte trascorsa con Hülya

Fondamentale in quest’ultimo aspetto sarà Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak), il fidanzato della protagonista Sühan (Tuba Büyüküstün), la secondogenita di Tahsin. Appena la donna rifiuterà la sua proposta di matrimonio, l’uomo darà fuoco alla casa di Cesur e, come se non bastasse, trascorrerà una notte con la sconosciuta Hülya, inconsapevole dell’accordo che quest’ultima ha stretto con la “cognata” Cahide.

Bülent resterà quindi sorpreso appena incontrerà Hülya in ospedale. A quel punto, la donna dovrà seguire alla lettera un piano b pensato dalla signora Korludağ e gli dirà di avergli mentito sulla sua identità e di essere Ayse, la donna che assisterà Cahide durante il parto. Da un lato Hülya implorerà con successo Bülent di non fare menzione alla stessa Cahide del fatto che si conoscono, dall’altro la donna mentirà sul suo nome anche a Korhan quando quest’ultimo le telefonerà dopo aver trovato il secondo cellulare della consorte.

Le bugie, in pratica, aumenteranno sempre più ma intanto Cahide sarà salva… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.