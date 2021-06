In quale maniera Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ), il protagonista di Brave and Beautiful, la nuova soap turca in partenza lunedì 5 luglio, riuscirà ad introdursi nella vita di Tahsin Korludağ (Tamer Levent), il suo peggior nemico? Fortunatamente, un evento inaspettato lo porterà ad essere accolto in casa dall’uomo…

Leggi anche: Grey’s Anatomy 17, anticipazioni ultimo episodio di martedì 29 giugno su Fox

Brave and Beautiful, news: Bulent mette fuoco alla fattoria di Cesur

Come abbiamo avuto modo di segnalare nei primi post dedicati alle anticipazioni della telenovela, la narrazione della storia partirà dal momento in cui Cesur salverà la vita a Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün), la figlia di Tahsin. Quest’ultimo non mostrerà però a lungo la sua riconoscenza all’ultimo arrivato, soprattutto quando scoprirà che il figlio Kohran (Erkan Avcı) gli ha venduto, senza il suo permesso, la fattoria dove intendeva far edificare un prestigioso albergo che gli avrebbe fatto fruttare tantissimi soldi.

Dato che Tahsin tenterà di impugnare la vendita, inventando con la complicità della banca di aver messo un’ipoteca, Cesur si presenterà alla festa di compleanno del “cattivo” e si imbatterà nuovamente in Sühan, dando inizio ad un corteggiamento provocatorio che avrà come unico intento quello di avvicinarsi ulteriormente al Korludağ, Un discorso tra i due protagonisti verrà quindi osservato da Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak), il fidanzato della donna.

Dato che in quella stessa sera Sühan rifiuterà di sposarlo, l’uomo berrà più del dovuto e, qualche ora dopo, darà fuoco alla fattoria di Cesur, che considererà responsabile del suo mancato matrimonio. Bülent ignorerà però che, proprio in quegli istanti, anche il suocero Tahsin sarà nell’edificio, in cerca di un chiarimento dall’Alemdaroğlu sul perché voglia ad ogni costo la sua terra…

Brave and Beautiful, spoiler: Tahsin accoglie Cesur in casa sua!

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà? Vi anticipiamo che Cesur si renderà immediatamente conto del fatto che qualcuno ha incendiato la sua tenuta e metterà in salvo sia lui e sia Tahsin. Un gesto che, stavolta, gli permetterà di ottenere la riconoscenza del Korludağ, che deciderà di accoglierlo in casa sua, sotto lo sguardo di Sühan, finché la sua fattoria non verrà messa nuovamente in sicurezza.

In questo modo, Cesur potrà entrare appieno nella quotidianità di Tahsin e dei suoi familiari, innescando anche una certa vicinanza con Sühan che, ad un certo punto, deciderà di investigare sull’uomo, arrivando a seguirlo per scoprire se le sta nascondendo qualcosa. Un comportamento dettato, in primis, dalla gelosia, visto che Alemdaroğlu le lascerà credere di essere fidanzato con l’affascinante avvocatessa Banu (Gözde Türkpençe).

Tuttavia, il soggiorno dai Korludağ presenterà anche qualche insidia per Cesur, dato che farà fatica a mantenere il controllo quando Tahsin gli parlerà di come è nata la sua fortuna, che in realtà era quella del padre (il quale, a detta dell’uomo, è stato ucciso proprio dal Korludağ).

Brave and Beautiful, trame: Cahide capisce che è stato Bulent ad appiccare l’incendio

In questo complicatissimo intreccio, i telespettatori dovranno fare attenzione anche alla dark lady Cahide (Sezin Akbaşoğulları), nuora di Tahsin in quanto moglie di Kohran. La donna si accorgerà infatti di una bruciatura sul polso di Bülent e capirà subito che è stato lui ad appiccare l’incendio nella tenuta di Cesur, incendio che quasi costava la vita al suocero. Ovviamente la signora Korludağ manterrà il silenzio su tutta la questione, ma ricorderà a Bülent che le deve un favore, sopratutto quanto farà sparire una prova a suo carico.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

In ogni caso, il “cognato” potrebbe presto rappresentare un nuovo pericolo per Cahide. Bülent si troverà infatti a passare la notte con Hülya (Zeynep Kızıltan), la prostituta incinta che la cattivona avrà ingaggiato per portare a termine la gravidanza e cederle il bambino che aspetta. Il segreto di Cahide, che avrà comunicato (mentendo) a Korah di essere in attesa del loro primo erede, sarà dunque decisamente in bilico… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.