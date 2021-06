Tradizione (Tradition) è la quindicesima puntata della diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy che Fox (canale 112 di Sky) manderà in onda martedì 15 giugno alle 21.50. Un terzultimo episodio carico di emozione e caratterizzato dall’uscita di scena di Jackson Avery (Jesse Williams), il quale lascia Seattle per guidare la Fox Foundation a Boston, portando con lui anche un altro storico protagonista. Ma andiamo con ordine…

GREY’S ANATOMY 17: anticipazioni episodio Tradizione

Jackson comunica ai suoi colleghi la decisione di lasciare Seattle per dedicarsi completamente alla sua fondazione a Boston e aiutare attivamente le persone vittime di discriminazione. Il chirurgo plastico consegna ad un’incredula Bailey le sue immediate dimissioni e ringrazia Webber per essere stato per lui come un padre!

Finalmente Meredith è fuori pericolo ed è pronta a lasciare l’ospedale. I suoi amici la informano su tutto ciò che accaduto durante il suo lungo coma e soprattutto della morte di Andrew DeLuca. Una notizia che inizialmente colpisce molto la Grey, poi però la donna ricorda della sua visione sulla spiaggia e comunica commossa a Richard e Bailey che va bene così perché Andrew si è unito alla sua defunta madre. Meredith finalmente torna a casa per la gioia di Amelia ma soprattutto dei suoi amorevoli bambini…

Dopo una lunga separazione, Owen e Teddy riescono a superare i loro problemi e decidono di tornare insieme! I due innamorati si ritrovano da soli nella stanza di guardia e si scambiano un tenero bacio. Anche Maggie e Winston sono pronti a sposarsi e così i due promessi sposi chiedono a Richard di officiare le nozze.

Koracick, pensando alla sua dura battaglia contro il Covid, ricorda i sei coinquilini morti (erano tutti pazienti di colore). L’uomo si rende conto di tutte le disparità di salute razziale che ancora ci sono negli Stati Uniti e decide di chiedere a Jackson un lavoro nella sua fondazione a Boston, per poter fare la sua parte contro le discriminazioni.

In questa puntata il pubblico saluta dunque due personaggi storici dell’universo di Grey’s Anatomy: Tom Koracick (Greg Germann), che però rivedremo nella diciottesima stagione come guest star, e Jackson Avery (Jesse Williams). Siamo a un passo dal finale di questa emozionante ma turbolenta stagione e ci aspettano ancora due puntate ricche di suspense e colpi di scena. Il gran finale è previsto per martedì 29 giugno alle 21.50 su Fox!

