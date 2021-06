Alza lo sguardo figliolo (Look Up Child) è il quattordicesimo episodio della diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy che Fox (canale 112 di Sky) manderà in onda martedì 8 giugno alle 21.50. Una puntata Jackson-centrica caratterizzata dall’atteso ritorno dell’ex moglie April Kepner (Sarah Drew) e che getta le basi per l’uscita di scena del giovane chirurgo che avverrà nel sedicesimo episodio.

Leggi anche: Genius: Aretha, su Disney+ la serie sulla vita di Aretha Franklin

GREY’S ANATOMY 17: anticipazioni episodio Alza lo sguardo figliolo

Jackson decide di fare una visita a suo padre nel Montana: i due trascorrono alcuni giorni insieme e, malgrado le varie incomprensioni con Robert, Avery capirà finalmente molte cose che lo porteranno a capire qual è la strada da percorrere.

Tornato a Seattle, Jackson decide di confrontarsi con Catherine. Il giovane chirurgo plastico dice alla madre che vuole trasferirsi a Boston (dove ha sede la sua fondazione) per mettere la sua immensa fortuna finanziaria al servizio dei meno abbienti (sempre più dimenticati dal sistema sanitario americano) e lottare attivamente ed economicamente contro le discriminazioni razziali.

Dopo l’incontro con Catherine, Jackson – che intanto ha avuto modo di ripensare a quanto accaduto con April in passato – decide di fare visita proprio alla sua ex moglie per chiederle di seguirlo a Boston insieme alla loro figlia Harriet e al marito Matthew, perché non vorrebbe rinunciare a veder crescere la loro bambina. E prima di andare via, Avery abbraccia molto calorosamente April…

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Cosa risponderà April? Ma, soprattutto, che ruolo avrà in questa faccenda Matthew? E se la Kepner dovesse accettare di trasferirsi a Boston, vedremo un ritorno di fiamma tra i due ex (?) innamorati proprio come accadde a Callie e Arizona a New York?

Vi anticipiamo solo che nella prossima puntata assisteremo ad uno speciale “ritorno al passato”, pieno di momenti memorabili e molto emozionanti, in attesa di salutare per sempre il dottor Jackson Avery (Jesse Williams) nella penultima puntata in onda su Fox il prossimo 22 giugno. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.