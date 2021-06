Si torna a Vigata, gente! La bella notizia arriva direttamente dal simpatico agente Catarella (alias Angelo Russo), il quale ai microfoni dell’emittente locale Teleiblea ha confermato che Montalbano avrà due nuovi capitoli.

Palomar ci ha confermato che gireremo altre due puntate per chiudere il cerchio, tra cui anche “Riccardino”, ma non abbiamo ancora una data certa. L’unica cosa sicura che sappiamo è che i due episodi si gireranno, come confermato dalla Palomar a tutto il cast storico della serie che ha già firmato l’opzione.

Parole, quelle dell’attore ragusano, che sicuramente faranno felici i numerosi fan di Salvo Montalbano, il commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri e portato al grande successo televisivo dall’attore romano Luca Zingaretti.

Dunque per il più amato poliziotto del piccolo schermo – che da oltre vent’anni sbanca gli ascolti della prima rete di Stato – non è ancora arrivato il momento di calare il sipario. Quando lo scorso marzo su Rai 1 è andata in onda la puntata Il metodo Catalanotti (seguita da oltre nove milioni di spettatori), il destino di Salvo Montalbano appariva molto incerto ma la Palomar ha voluto fortemente regalare al suo celebre personaggio un degno finale.

I nuovi episodi saranno tratti dalle ultime due avventure letterarie di Camilleri, Il cuoco dell’Alcyon (l’ultimo romanzo pubblicato dall’autore siciliano, venuto a mancare appena 25 giorni dopo la pubblicazione) e Riccardino (l’atteso romanzo che chiude la saga di Vigata, scritto nel 2005 e uscito postumo per volere dello stesso Camilleri).

Dunque, mancano ancora due tasselli per chiudere il fortunato cerchio di Salvo Montalbano aperto nel lontano 1999, e – malgrado la scomparsa del maestro Camilleri, del regista Alberto Sironi e dello scenografo Luciano Ricceri – siamo sicuri che la casa di produzione e il cast storico daranno ancora una volta il massimo per non deludere le alte aspettative di quanti hanno già letto l’epilogo della seguitissima saga del commissario.

