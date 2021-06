Mentre i telespettatori de Il paradiso delle signore sono in questo periodo “orfani” della loro fiction preferita, da lunedì scorso (31 maggio) si sono avviati i lavori per la realizzazione della sesta stagione (la quarta in formato daily) e dunque gli attori hanno ricominciato a girare quello che noi vedremo da settembre in poi.

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6 anticipazioni: bentornate VENERI!

Quali saranno le novità? Certamente le apprenderemo nel corso dell’estate, così come alla spicciolata iniziano già a circolare le prime notizie sui personaggi riconfermati. E tra le varie news, risultano interessanti alcune velatissime anticipazioni che Alessandro Tersigni ha rilasciato al settimanale Chi e che riguardano il suo personaggio.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)

Tersigni, infatti, ha fatto capire che nuovi colpi di scena riguarderanno il suo dottor Conti, ma questa volta “saranno quasi tutti incentrati sul percorso lavorativo di Vittorio“. Alessandro annuncia inoltre “nuovi arrivi e anche graditi ritorni” e ci si continua a chiedere se i ritorni ci sarà davvero il personaggio di Roberto Landi (Filippo Scarafia), come molti fan hanno ipotizzato nei giorni scorsi (QUI vi spieghiamo perché).

L’attore ha infine segnalato che le riprese della nuova annata del Paradiso andranno avanti quasi senza sosta sino a inizio febbraio 2022 e che il cast avrà due settimane di ferie solo ad agosto. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.