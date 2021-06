Masantonio sezione scomparsi: uscita, cast, trama, anticipazioni della fiction con Alessandro Preziosi

È partito il countdown per Masantonio – Sezione Scomparsi, la nuova serie Mediaset con protagonista l’attore napoletano Alessandro Preziosi, e – per scaldare i motori e far crescere l’attesa – Canale 5 da qualche giorno trasmette il trailer ufficiale che annuncia la data di partenza fissata per venerdì 25 giugno, in prima serata.

Si tratta di cinque puntate che narrano le adrenaliniche vicende del detective “sui generis” Elio Masantonio, il quale – tornato a Genova dopo anni di assenza – viene chiamato dal prefetto di polizia per dirigere la squadra specializzata nella ricerca di persone scomparse. Masantonio, malgrado il suo animo borderline, riesce ad entrare in empatia con le vittime proprio perché è stato uno di loro: sì, anche lui è stato uno scomparso!

Perché qualcuno sparisce senza lasciare traccia? E cosa nasconde un’improvvisa sparizione? Per rispondere a queste domande, Elio dovrà studiare bene ogni singolo caso e collaborare con il più tranquillo Alessandro (Davide Iacopini). Il loro primo caso riguarda Chiara, una ragazzina scomparsa nel nulla da diversi mesi.

Nella vita del solitario Masantonio (che nasconde un passato tormentato e ricco di ombre) c’è anche la sua unica e grande amica Valeria (Claudia Pandolfi), una donna di indiscutibile charme.

Un appassionante thriller ricco di mistero firmato da Fabio Mollo e prodotto da Cattleya (suoi sono i successi Gomorra, Suburra, ZeroZeroZero) che accompagna gli spettatori in un viaggio coinvolgente ricco di luci e ombre attraverso gli occhi del suo geniale protagonista, un uomo segugio dalla personalità forte e complessa.

Se per l’Italia si tratta di una prima tv assoluta, la serie con protagonista Alessandro Preziosi lo scorso gennaio è stata trasmessa in Francia con il titolo di Masantonio Bureau des disparus, raccogliendo consensi molto positivi sia da parte della critica che dal pubblico. Non ci resta dunque che attendere venerdì 25 giugno per conoscere il nuovo brillante detective Elio Masantonio!

