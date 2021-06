Anticipazioni settimanali puntate Mr Wrong, lezioni d’amore da lunedì 21 a venerdì 25 giugno 2021:

MR WRONG lezioni d’amore, trama puntata pomeridiana di lunedì 21 giugno

Dopo la cena al ristorante di Ozgur, Yesim va a casa sua con lui provando in tutti i modi ad avere un incontro ravvicinato con Ozgur, ma senza successo. Ezgi, vedendoli in atteggiamenti intimi sul terrazzo, si arrabbia molto con Ozgur, tanto da rompere il loro patto; capirà solo in un secondo momento di aver frainteso tutto. La stessa Yesim, stupita dal comportamento freddo di Ozgur, chiederà spiegazioni al fratello Serdar su chi gli avesse detto che Ozgur sia innamorato di lei. Serdar fa il nome di Levent. Yesim però ha una sua teoria: sospetta che ci sia del tenero tra Ezgi e Ozgur. Serdar, che finora ha sempre creduto ad Ezgi, comincia ad avere dei sospetti.

MR WRONG lezioni d’amore, trama puntata in prima serata di lunedì 21 giugno

Irem e Yesim pranzano insieme a La Gabbia, entrambe con un obiettivo preciso: la prima per verificare se tra Ozgur ed Ezgi ci sia del tenero, la seconda per fare colpo su Chef Ozan per far dispetto a Deniz, che, anche se non lo dimostra, prova per lo Chef Ozan un certo interesse. Chef Ozan, dal canto suo, non aspetta altro che un passo positivo di Deniz verso di lui che fino ad ora non è ancora arrivato.

Cansu non vuole che Levent, sempre più sospettoso, sappia che prende delle lezioni di nuoto, così spinge Ezgi e Deniz ad accompagnarla in palestra. Ozan, che ha ascoltato la telefonata di Ezgi, pur di vedere Deniz convince Ozgur ad andare “per caso” in palestra.

Fervono i preparativi per la serata latino-americana ed Ezgi, per fare dispetto ad Ozgur, invita anche Serdar. Quest’ultimo, che crede di avere in comune con Ezgi la passione per il tango, le dirà che durante la festa latino-americana vorrà ballare solo con lei. Ma Ezgi, a causa delle sue bugie, si troverà ancora una volta nei guai; con grande sorpresa scopre che Ozgur è un bravo ballerino di tango e chiederà il suo aiuto. Ozgur, che comincia a provare qualcosa in più per Ezgi, non è più molto convinto di volerla aiutare a sedurre Serdar.

Quale coppia ballerà il sensualissimo tango durante la serata latino americana? La madre di Ozgur e quella di Ezgi si presentano rispettivamente a casa dei propri figli, nello stesso momento e senza preavviso. La loro visita costringe i due giovani a riorganizzare le proprie giornate per evitare che le due possano incontrarsi e quindi scoprire tutte le bugie che sono state loro raccontate. Ma il piano architettato dai ragazzi risulta inefficace. Nevin, infatti, si presenta all’ospedale per parlare con Ozgur e scopre che non esiste un ginecologo che risponda a quel nome; così, dopo una serie di tentativi di venirne a capo, Ezgi si trova costretta a raccontare la verità a sua madre.

MR WRONG lezioni d’amore, trama puntate pomeridiane da martedì 22 a venerdì 25 giugno

Fitant e Sevim, a casa di Ozgur, improvvisano un rito scaramantico contro la cattiva influenza di Ezgi mettendo sul fuoco delle spezie e bruciandole in giro per casa, ma dimenticano una pentola sul fuoco e fanno inavvertitamente scattare l’allarme antincendio. Nevin, ormai a casa, è sulla terrazza a godersi una tazza di tè quando sente la sirena e nota del fumo provenire dalla casa di Ozgur.

Nevin, spaventata dalla sirena e dal fumo proveniente dall’appartamento di Ozgur, si precipita nell’appartamento a fianco e incontra Fitant e Sevim. Ignari di tutto e in cerca di tranquillità, Ozgur e Ezgi si sono rifugiati su un colle dal quale si gode di una vista mozzafiato sulla città e qui, dopo una cena frugale a base di kofte, confessano di avere un debole l’uno per l’altra.

Ezgi e Ozgur iniziano di nascosto una relazione. Nevin, che vorrebbe spingere la figlia verso Serdar, a lei più gradito, insiste affinché Ezgi lasci il prima possibile sia la casa che il lavoro. Il compleanno di Ezgi si avvicina. Mentre Ozgur le prepara una serata speciale, anche Serdar le organizza una festa a sorpresa in un ristorante esclusivo, il La Lou, dove saranno presenti amici e familiari.

Levent parla finalmente con sua figlia e scopre che la bambina sa già che il padre ha una storia con Cansu ma, nonostante questo, lui dovrà sudare le proverbiali sette camicie per fare pace con Cansu. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

