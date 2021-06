Un momento di forte tensione finirà per avvicinare ulteriormente Ezgi Inal (Ozge Gurel) e Ozgur Atasoy (Can Yaman) nelle prossime puntate italiane di Mr Wrong – Lezioni d’Amore. Dopo aver interrotto la sua storia d’amore con Seda, Soner (Taygun Sungar) vorrà infatti fare il possibile per riconquistare la sua ex, ma si spingerà oltre il limite…

Mr Wrong, news: Soner interrompe la relazione con Seda; ecco perché

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che la storyline prenderà il via quando Seda perderà il bambino che aspettava da Soner; nonostante il suo tempestivo intervento, il dottor Serdar Ozturk (Sarp Can Köroğlu) non riuscirà infatti ad evitare il peggio ed i due futuri genitori dovranno dire addio al desiderio di costruirsi una famiglia.

A quel punto, Soner capirà che non è Seda la donna con cui vuole stare e confesserà a Gizem (Ece İrtem), la caposala del ristorante La Gabbia di Ozgur e Ozan (Serkay Tutuncu), che vuole fare il possibile per riconquistare Ezgi.

Dato che sarà indisposta dal modo in cui la Inal si starà facendo strada nel locale in qualità di addetta alle pubbliche relazioni, Gizem accetterà immediatamente di aiutare Soner e gli svelerà che Ezgi non è davvero la fidanzata di Ozgur, rendendolo così partecipe del fatto che ha soltanto finto di essere tale per accompagnarlo al matrimonio di Ebru e Kerem.

Partendo da questo presupposto, lo spiacevole imprevisto non tarderà ad arrivare…

Mr Wrong, spoiler: Soner aggredisce Ezgi!

Eh sì: invitato da Gizem a presentarsi ad una festa latino-americana organizzata a La Gabbia, Soner pretenderà di parlare in privato con Ezgi e, quando quest’ultima si rifiuterà di seguirlo, comincerà a strattonarla e a comportarsi in modo totalmente brutale, tant’è che le farà male ad un polso.

Fortunatamente, Ozgur si renderà conto di quello che sta succedendo ed interverrà immediatamente, ragione per cui darà un pugno in faccia al suo avversario prima di scappare a casa sua con Ezgi.

La mossa dell’Atasoy produrrà così una serie di eventi: dopo la rissa, si presenteranno nel locale Serdar e sua sorella Yesim, i quali in seguito avranno modo di raggiungere Ezgi e Ozgur e inizieranno a sospettare che tra i due ci sia molto di più di una semplice amicizia.

Tuttavia, il vero problema per i nostri due protagonisti si presenterà il giorno successivo, visto che arriveranno in città Nevin (Feri Baycu Güler), la madre della ragazza, e Sevim (Lale Basar), la mamma del ristoratore, che si sarà fatta accompagnare a Istanbul dalla pettegola zia Fitnat (Deniz Ozerman)…

Mr Wrong, trame: Ezgi confessa tutta la verità a Nevin!

Entrambe le mamme avranno come obiettivo quello di convincere i figli a interrompere la loro relazione (se vi ricordate, Ezgi e Ozgur, in seguito alle nozze di Ebru e Kerem, avranno inscenato diversi litigi per convincere le donne del fatto che non sono destinati a stare insieme). A peggiorare la situazione sarà però la bugia che la Inal ha raccontato a Nevin, ossia che Ozgur è in realtà il medico Serdar!

Appena metterà piede in città, la stessa Nevin penserà infatti di recarsi nel reparto di ginecologia per parlare a quattr’occhi con il medico e, ovviamente, non riuscirà a capire che cosa starà succedendo nel momento in cui, alla richiesta di vedere il dottor Ozturk, si troverà di fronte al vero Serdar!

Da un lato Ezgi riuscirà ad evitare che l’amico scopra dello scambio d’identità, dall’altro la ragazza si troverà costretta a confessare alla madre tutte le menzogne che le ha raccontato, deludendola profondamente… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.