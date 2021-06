Con l’arrivo di Tolga Gurdag (Serah Paril), il losco cugino di Ozgur Atasoy (Can Yaman), cambieranno diverse dinamiche a Mr Wrong – Lezioni d’Amore. In particolar modo, i telespettatori dovranno fare particolare attenzione a ciò che farà la caposala Gizem (Ece İrtem), dato che approfitterà della situazione venutasi a creare per avere un suo tornaconto professionale…

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, news: Gizem stringe un accordo con Tolga

Come vi abbiamo già fatto presente, Tolga avrà un solo obiettivo: entrare in possesso de “La Gabbia”, il ristorante che Ozgur gestisce insieme allo chef Ozan Dincer (Serkay Tutuncu). Per riuscire nell’impresa, il Gurdag assumerà Ezgi Inal (Ozge Gurel) come addetta alle pubbliche relazioni della sua società e, appena le rivelerà la sua vera identità, minaccerà di denunciarla con l’accusa di aver passato all’Atasoy delle informazioni riservate.

Tale piano, ad un certo punto, porterà Ozgur a prendere una decisione shock: per evitare che Ezgi possa avere delle ripercussioni dal punto di vista legale, il bel ristoratore darà al parente “serpente” ciò che desidera e gli cederà la proprietà de La Gabbia, chiedendogli però in cambio di lasciare in pace sia lui, sia Ezgi. Un ruolo chiave in tutta questa vicenda lo avrà anche Gizem…

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, spoiler: Gizem comincia a lavorare per Tolga

Eh sì: stanca del fatto che Ozgur continui a puntare su Ezgi come addetta alle sue pubbliche relazioni, invece che pensare a lei, Gizem stringerà un accordo con Tolga e si dirà disposta a fare da “spia” per raccontargli tutti quelli che sono gli affari dell’Atasoy.

Nel momento in cui Ozgur cederà “La Gabbia” a Tolga al fine di aprire un nuovo locale nel centro di Istanbul, Gizem non riterrà più opportuno fare il doppio gioco, tant’è che comunicherà a Ozgur che ha scelto di accettare un’offerta lavorativa di Tolga.

Da un lato la ragazza mostrerà così il suo vero volto, dall’altro Tolga darà presto l’impressione di non sapere più che farsene di Gizem al suo servizio, sopratutto quando Serdar Ozturk (Sarp Can Köroğlu), con un’abile mossa, farà sì che Ezgi venga accusata di spionaggio industriale. Lo scopo di Serdar sarà in realtà quello di far ricadere la colpa sull’ex amante Irem (Kimya Gökçe Aytaç), colpevole di aver cercato di metterlo in cattiva luce con Levent (Gürgen Öz) parlandogli dei suoi investimenti illeciti su un fondo benefico.

A quel punto, però, Tolga avrà bisogno nuovamente di un infiltrato nella “neonata” attività commerciale di Ozgur e Ozan e la scelta ricadrà per l’ennesima volta su Gizem.

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, trame: Gizem si fa assumere da Ozgur

Dopo aver inscenato un litigio con Tolga di fronte alle incredule Sevim (Lale Basar) e Fitnat (Deniz Ozerman), Gizem ritornerà fintamente con la “coda tra le gambe” da Ozgur e dirà di essersi pentita di aver lavorato per conto del cattivissimo Tolga. In tal senso, è bene precisare che sia l’Atasoy, sia il barista Emre (Anil Celik) non crederanno pienamente alla redenzione della donna, che nonostante ciò potrà lavorare da loro anche se come semplice cameriera.

Ma quale sarà il compito che Tolga avrà assegnato a Gizem? Fino a dove vorrà spingersi? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.