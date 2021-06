Amore a rischio tra Levent (Gürgen Öz) e Cansu (Fatma Toptas) nelle prossime puntate italiane di Mr Wrong – Lezioni d’Amore. Stanca del fatto che il fidanzato non riesca a confessare alla figlia Zeynep (Ada Arca) di avere una relazione con lei, la donna deciderà di mettere una certa distanza con il chirurgo plastico, il quale farà di tutto per riconquistarla. Tuttavia, il medico continuerà a mentirle su alcuni aspetti…

Leggi anche: MR WRONG, anticipazioni puntata di lunedì 21 giugno 2021

Mr Wrong, news: Levent cerca di riconquistare Cansu

Le anticipazioni segnalano che Levent verrà piantato in asso da Cansu. A quel punto, il dottore non vorrà rassegnarsi all’idea di aver perso la donna che ama e farà il possibile per riaverla al suo fianco. Ad ogni modo, ogni tentativo dell’uomo non andrà a buon fine, tant’è che per qualche giorno temerà seriamente di averla persa ed arriverà a spiare le varie uscite che farà con Ezgi (Ozge Gurel) e Deniz (Cemre Gumeli).

Tra un tentativo e l’altro, a dire il vero piuttosto bizzarro, Levent comprenderà dunque che l’unica possibile per riavvicinarsi a Cansu è quella di parlare a Zeynep della loro storia. Neanche a dirlo, il chirurgo sarà alquanto preoccupato dell’ipotetica reazione della figlia, ma nonostante ciò andrà fino in fondo…

Mr Wrong, spoiler: Levent confessa a Zeynep che Cansu è la sua fidanzata

Durante un incontro, Levent confesserà infatti a Zeynep che, da qualche tempo, il suo cuore batte per Cansu. In tal senso, vi anticipiamo così che la bambina farà presente al padre che si era già resa conto della relazione che aveva intrapreso, soprattutto per via di una serie di suoi racconti contraddittori.

Fatto sta che Zeynep non si opporrà alla nuova storia d’amore del padre, tant’è che gli chiederà di trascorrere del tempo con Cansu per poterla conoscere meglio, ma vorrà delle rassicurazioni in tal senso, ossia che Levent le prometta che non si sposerà mai con la sua nuova fiamma.

Il medico, però, si guarderà bene dal rivelare questo “piccolo particolare” a Cansu, appena le dirà di aver chiarito la faccenda con Zeynep convincendola a tornare insieme a lui.

Mr Wrong, trame: Cansu scopre che Levent le ha mentito di nuovo!

Sta di fatto però che la menzogna di Levent verrà scoperta in tempi brevissimi. Nel corso della prima uscita con la ragazzina, che avverrà in una piscina nonostante la fobia di Cansu per l’acqua, il “doppio gioco” del dottore verrà smascherato fin fa subito, poiché sarà Zeynep a rivelare alla donna che il padre le ha promesso che non la sposerà mai.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ovviamente, Cansu non farà una scenata di fronte alla bimba, ma in seguito avrà modo di chiedere spiegazioni a Levent, il quale le rivelerà di aver mentito alla figlia per farle accettare gradualmente il loro rapporto. Le cose staranno però davvero così?

In realtà, da alcuni suoi discorsi, non sarà per niente chiaro se l’uomo abbia intenzione di mettere oppure no la fede al dito. Un colpo di scena metterà dunque in moto tutta la trama… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.