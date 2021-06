Nelle prossime puntate italiane di Mr Wrong – Lezioni d’Amore, i protagonisti Ezgi Inal (Ozge Gurel) e Ozgur Atasoy (Can Yaman) si troveranno ad attraversare un grande pericolo, visto che verranno sequestrati da un gruppo di narcotrafficanti. Vediamo le anticipazioni.

Mr Wrong, trame: Ozgur e Ezgi si prendono gioco di Sevim

Tutto prenderà il via quando Ezgi accetterà di fingersi la fidanzata del ristoratore Ozgur al matrimonio della sorella Ebru e del cognato Kerem in cambio di alcune lezioni per conquistare il ginecologo Serdar (Sarp Can Koroglu), su cui ha messo gli occhi sin dal momento in cui l’ha investita.

Proprio per tale motivo, Ezgi si presenterà alla “suocera” Sevim (Lale Basar) come la compagna di Ozgur, ma nel giro di poco tempo si troverà a dover lasciare improvvisamente l’abitazione.

In poche parole, pur di sfuggire alle domande inquisitorie della zia paterna e impicciona Fitnat (Deniz Ozerman), Ozgur obbligherà Ezgi ad andare con lui in una gita in barca, ma tutto peggiorerà quando la fanciulla, in un momento di ira, finirà per buttare le chiavi della stessa barca in acqua.

A quel punto, Ozgur sarà costretto ad utilizzare una scialuppa di salvataggio, ma anche in questo caso l’imprevisto sarà dietro l’angolo. La vettura resterà infatti senza benzina e i due troveranno rifugio su una spiaggia abitata apparentemente soltanto da pecore.

Mr Wrong, spoiler: Ezgi e Ozgur in mano ai narcotrafficanti

Occhio però a quello che succederà il mattino successivo: Ozgur e Ezgi si renderanno conto del fatto che su quell’isolotto fanno affari illeciti alcuni narcotrafficanti. Questi ultimi, non appena si renderanno conto della presenza dei nostri protagonisti, non esiteranno a minacciarli con una pistola e finiranno per legarli all’interno di una capanna abbandonata.

Fortunatamente, dopo attimi di forte isterismo dove Ezgi griderà insistentemente aiuto, i ragazzi riusciranno a slegarsi grazie all’intervento di una pecora, che mangerà la corda con cui sono stati legati. L’animale, chiamato Fitnat per sbeffeggiare la zia impicciona dell’Atasoy, sarà dunque utile per permettere a Ozgur e Ezgi di mettersi in salvo, visto che poi riusciranno a fuggire sulla barca dei narcotrafficanti e ad avvisare la guardia costiera.

Mr Wrong, news: un nuovo pasticcio per Ozgur e Ezgi

Ad ogni modo, una volta che il pericolo sarà scampato, Ozgur e Ezgi si troveranno ad affrontare un altro ostacolo: palesemente preoccupata per la loro sparizione, Sevim si metterà in contatto con Nevin (Feri Baycu Guler) e Unal (Suat Sungur), la madre e il patrigno della Inal. I due si precipiteranno in fretta e furia nel paese di Ozgur, ma per via di una serie di menzogne crederanno che quest’ultimo sia, in realtà, il dottor Serdar.

Avvisati da Ozan (Serkay Tutuncu), Cansu (Fatma Toptas), Deniz (Cemre Gumeli) e Levent (Gurgen Oz) del fatto che Sevim e Nevin si sono conosciute, Ozgur e Ezgi dovranno quindi trovare una soluzione per evitare che il loro falso fidanzamento venga fuori… ma ci riusciranno? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.