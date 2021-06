Tanti imprevisti animeranno il matrimonio di Ebru e Kerem, la sorella e il cognato di Ozgur Atasoy (Can Yaman). Nel corso dell’evento principale di Mr Wrong – Lezioni d’Amore saranno tante le problematiche che l’uomo ed Ezgi Inal (Ozge Gurel) dovranno affrontare per mantenere in piedi il loro falso fidanzamento. Partendo da questi presupposti ci sarà quindi da divertirsi…

Mr Wrong, news: la spirale di bugie di Ozgur e Ezgi

Le anticipazioni indicano che, durante le sopracitate nozze, Ezgi accetterà di essere la falsa fidanzata di Ozgur poiché quest’ultimo le prometterà di darle lezioni d’amore utili per conquistare il ginecologo Serdar (Sarp Can Köroğlu). I due partiranno così alla volta di Gokce, paese natale dell’Atasoy, ma faranno sosta per puro caso nel ristorante di Nevin (Feri Baycu Güler) e Unal (Suat Sungur), madre e patrigno di Ezgi.

La ragazza dovrà così dire una bugia e farà presente ai genitori che l’uomo che è al suo fianco è proprio Serdar, anche se è solito presentarsi con Ozgur, il suo secondo nome.

Accantonata questa breve parentesi, Ezgi e Ozgur arriveranno quindi a destinazione, dove faranno credere a Sevim (Lale Basar), la madre dell’uomo, di essere fidanzati. Tuttavia, i due vivranno una brutta avventura nel giro di poche ore, visto che finiranno in mano ad alcuni narcotrafficanti che li sequestreranno! Il peggio però dovrà ancora arrivare…

Mr Wrong, spoiler: Ezgi e Ozgur scoprono che anche Serdar è invitato al matrimonio!!!

Eh sì: quando riusciranno a liberarsi, Ezgi e Ozgur scopriranno infatti dai loro amici, tutti arrivati sul posto, che Sevim è riuscita a mettersi in contatto con Nevim nelle tante ore in cui sono scomparsi poiché in mano ai narcotrafficanti.

Dato che temeranno che tutte le menzogne raccontate vengano alla luce (sopratutto perché Ozgur non è davvero un ginecologo, a differenza di Serdar), i nostri protagonisti penseranno di dire alle loro madri che hanno deciso di interrompere la loro relazione, ma non riusciranno ad andare avanti con questo proposito appena se le ritroveranno davanti.

Un nuovo imprevisto farà dunque da apripista ad un complicato intreccio: negli stessi attimi Seda e Soner (Taygun Sungar), l’ex fidanzato di Ezgi, perderanno il bambino che stavano aspettando a causa di un aborto spontaneo. Serdar si troverà quindi ad assistere la donna e perderà un volo per New York, motivo che lo spingerà a rivedere i suoi piani ed andare a Gokce, dove è stato invitato al matrimonio dell’amico Kerem!! Ezgi resterà così attonita appena incontrerà il ginecologo al porto e capirà che è invitato alle sue stesse nozze, dove sta appunto fingendo di essere fidanzata con Ozgur!!!

Mr Wrong, trame: quanti imprevisti al matrimonio di Ebru e Kerem!

Eh sì: supportati dai loro amici, che prometteranno loro di fare il possibile per evitare che si scopra l’imbroglio, Ozgur e Ezgi andranno avanti con le loro bugie e il matrimonio tra Ebru e Kerem avverrà senza alcun tipo di intoppo.

Nel corso dei festeggiamenti, un’altra coincidenza farà però entrare nel panico i due “bugiardi”: Serdar arriverà infatti al fianco della sorella Yeshim, ovvero la giornalista con cui l’Atasoy ha passato una notte (quella che si è vendicata di lui pubblicando un articolo dove lo ha etichettato come il “Signor Sbagliato” che nessuna donna vorrebbe mai incontrare).

Insomma, la fortuna non sembrerà proprio essere dalla parte di Ozgur e Ezgi; che cosa succederà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.