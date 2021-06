A Mr Wrong – Lezioni D’Amore sta per arrivare un nuovo cattivo: si tratta di Tolga Gurdag (Serah Paril), il losco cugino di Ozgur Atasoy (Can Yaman). Appena l’ultimo arrivato metterà in pericolo la serenità professionale dell’amata Ezgi Inal (Ozge Gurel), il nostro protagonista non ci penserà due volte prima di dargli quello che vuole: la proprietà de La Gabbia, il ristorante che gestisce insieme allo chef Ozan Dincer (Serkay Tutuncu). Questo però potrebbe non bastare per arginare le mosse scorrette del parente “serpente”…

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, news: Tolga si allea con Serdar e Irem

Le anticipazioni indicano che tutto partirà quando Tolga, grazie alla complicità dell’avvocatessa Irem (Kimya Gokce Aytac), la collega arrivista di Deniz (Cemre Gumeli), riuscirà a scambiare con dei documenti fasulli quelli utili per fare ottenere a Ozgur la licenza per l’apertura di una nuova sede del ristorante.

Forte del suo successo, Tolga coinvolgerà poi nei suoi piani anche il ginecologo Serdar Ozturk (Sarp Can Köroğlu), che deciderà di stargli accanto nella guerra contro Ozgur soltanto per avere una chance in più con Ezgi, della quale è terribilmente invaghito.

Grazie a questa particolare “alleanza”, Ezgi si troverà quindi a lavorare come addetta alle pubbliche relazione sotto le direttive di Tolga, ma ignorerà che l’uomo è il cattivissimo cugino di Ozgur, con cui nel frattempo avrà avviato una relazione. La verità non tarderà però ad arrivare…

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, trame: Tolga minaccia di denunciare Nazli

Eh sì: dopo aver fatto passare dalla sua parte anche la barista Gizem (Ece Irtem), che si impegnerà a fornirgli tutti i dettagli di ciò che succede a La Gabbia, Tolga calcherà ulteriormente la mano nel momento in cui Ozgur riuscirà a dimostrare che sono stati presentati al catasto dei documenti falsi. Visto che il cugino non avrà più nessun tipo di impedimento per aprire la nuova sede del ristorante, il Gurdag acquisterà l’intero edificio dove sorgerà lo stesso, motivo per cui il nostro Ozgur si troverà ad essere l’affittuario del parente!

Da quell’istante, le mosse di Tolga si spingeranno ancora oltre: dopo aver palesato la sua identità a Ezgi, che si licenzierà immediatamente appena capirà che è il nemico numero uno del suo compagno, l’imprenditore mostrerà alla Inal una documentazione, ovviamente falsa, dalla quale emergerà che ha passato delle informazioni totalmente riservate sul conto della sua società.

Ozgur dovrà quindi trovare un modo per salvare Ezgi, che rischierebbe addirittura di essere arrestata qualora quei documenti finissero nelle mani degli inquirenti…

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, spoiler: Ozgur cede “La Gabbia” a Tolga

Pienamente cosciente del fatto che Tolga ha sempre voluto avere per sé “La Gabbia”, Ozgur vorrà levarsi ad ogni costo il cugino di torno e gli cederà la proprietà della stessa, a patto che lasci in pace Ezgi e gli venda l’edificio dove intende far sorgere il suo nuovo locale.

Tolga sembrerà quindi accettare il patto, ma l’intrigo sarà dietro l’angolo. Vi anticipiamo infatti che l’inaugurazione del ristorante verrà rovinata dall’arrivo della polizia: per quale ragione? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.