Quanti problemi per Ozgur Atasoy (Can Yaman) nelle prossime puntate italiane di Mr Wrong – Lezioni d’Amore. L’aitante ristoratore avrà infatti a che fare con Tolga Gurdag (Serah Paril), uno scomodo cugino “americano” con cui, fin da bambino, ha instaurato un rapporto piuttosto competitivo e nocivo. Neanche a dirlo, il nuovo ingresso cercherà di stabilire un contatto anche con Ezgi Inal (Ozge Gurel). Scopriamo dunque in che maniera avverrà tutto l’intreccio…

Mr Wrong, news: Serdar organizza la festa di compleanno di Ezgi

Proprio come vi abbiamo segnalato nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, Ezgi e Ozgur faranno chiarezza circa i loro sentimenti e decideranno di dare il via ad una relazione segreta. Tuttavia, l’idillio durerà poco: dato che si sarà reso conto dell’interesse dalla fanciulla per il suo capo, il dottor Serdar Ozturk (Sarp Can Köroğlu) comincerà a giocare sporco ed otterrà da Nevin (Feri Baycu Guler) il permesso per organizzare la festa di compleanno di Ezgi. Il medico sceglierà quindi come luogo per festeggiare un prestigioso ristorante e, guarda caso, il direttore dello stesso sarà Tolga!!!!

Di lì a poco, la situazione si farà decisamente incandescente: proprio in quella determinata giornata, Ozgur scoprirà infatti che l’odiato Tolga ha mosso tutte le sue conoscenze per evitare di fare ottenere a lui e allo chef Ozan (Serkay Tutuncu) la licenza per aprire una seconda sede de La Gabbia. A quel punto, l’Atasoy andrà dal parente in cerca di una spiegazione, ma prima assisterà suo malgrado alla festa a sorpresa della Inal proprio nell’istante in cui Serdar le starà regalando un prestigioso collier.

Mr Wrong, spoiler: Ozgur rompe con Ezgi!

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: appena si renderà conto della sua presenza, Serdar non esiterà ad avvicinarsi ad Ozgur senza farsi notare dagli altri invitati e gli intimerà di stare lontano da Ezgi perché né lei e né tanto meno la sua famiglia accetterà un “signor sbagliato” come lui.

Inconsapevole del fatto che la Inal non fosse al corrente della festa che il dottore stava organizzando per lei, Ozgur darà un pugno in pieno volto a Serdar e, nelle ore successive, si sentirà preso in giro dalla sua “fidanzata”, che lascerà senza una vera e propria spiegazione dopo aver annullato una romantica cena che aveva appunto preparato in occasione del suo compleanno.

Spiazzata dall’ultima novità, Ezgi lascerà in fretta e furia Istanbul e si rifugerà a Bursa, il suo paese natale. Nel giro di poco tempo, tutti gli amici della ragazza si domanderanno da che cosa sia dipesa questa fuga repentina, ma soltanto Ozan verrà informato da Ozgur su come sono andate realmente le cose. Ma attenti ancora all’ambiguo Tolga…

Mr Wrong, trame: Tolga cerca di assumere Ezgi!

Eh sì: non contento di uno scontro piuttosto acceso con Ozgur, durante il quale quest’ultimo sfascerà con una mazza da baseball diversi oggetti di valore all’interno del suo ufficio, Tolga fisserà un appuntamento con Serdar e si farà dire per quale motivo lui e il cugino sono in rotta di collisione.

Tolga scoprirà quindi che Serdar e Ozgur si stanno contendendo le attenzioni di Ezgi e proporrà con successo al medico di aiutarlo in un misterioso piano.

Come prima mossa, Tolga chiamerà Ezgi e le offrirà un lavoro nel suo ristorante, ma prima domanderà a Serdar di intercedere con Nevin affinché possa convincere la figlia a lasciare Bursa per tornare a Istanbul. Ma dove vorrà arrivare, esattamente, il losco cugino?

